Goldman Sachs dépasse largement les attentes au 3e trimestre

Goldman Sachs dévoile, au titre du 3e trimestre 2026, un bénéfice par action (BPA) en croissance de près de 39% sur un an, à 17,01 USD, largement supérieur aux 12,53 USD du consensus, ainsi qu'un rendement des capitaux propres (ROE) annualisé de 18,7% (contre 20,7% sur les neuf premiers mois de l'année).

Les revenus de l'établissement new-yorkais se sont accrus de 23% à 18,68 MdsUSD, une croissance tirée avant tout par ses activités de banque globale et de marchés, tandis que les revenus des activités de gestion d'actifs et de fortune ont augmenté de 14% à 5,05 MdsUSD.

A 13,46 MdsUSD, les revenus en banque globale et de marchés ont grimpé de 32%, portés par les commissions de banque d'investissement ( 21%) et les revenus des marchés actions ( 72%), tandis que ceux des activités de taux, change et matières premières (FICC) ont stagné.

La progression des commissions de banque d'investissement s'explique principalement par l'augmentation des revenus nets des activités de conseil, ainsi que par une forte croissance des revenus nets des activités de placement et d'émission d'actions.

La croissance des revenus de la banque d'affaires américaine a permis d'absorber largement une augmentation de 20% de ses charges d'exploitation, à 11,31 MdsUSD, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit ont atteint 368 MUSD, contre 339 MUSD un an auparavant.