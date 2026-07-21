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Lindt & Sprüngli se replie en Bourse après un premier semestre contrasté
information fournie par Boursorama avec AFP 21/07/2026 à 13:44

L'action du chocolatier suisse Lindt & Sprüngli se replie mardi en Bourse après un premier semestre contrasté, entre une baisse de ses ventes en Europe en raison d'un climat de consommation en berne et un bond de ses ventes en Amérique du Nord.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Pour la période allant de janvier à juin, le chocolatier connu pour ses lapins de Pâques dorés et ses pralines Lindor a engrangé un bénéfice net meilleur qu'attendu, en hausse de 1,5%, à 191,7 millions de francs suisses (207 millions d'euros), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Mais son chiffre d'affaires s'est contracté de 0,9%, à 2,33 milliards de francs, plombé par des effets de change négatifs. Hors effets de change, ses ventes se sont accrues de 4,3%, dopées par des hausses de prix qui masquent toutefois une chute des volumes écoulés.

Les ventes se situent en deçà des attentes des analystes interrogés par l'agence suisse AWP, qui tablaient en moyenne sur une croissance hors effets de change de 4,5% pour un chiffre d'affaires de 2,34 milliards de francs et un bénéfice de 161 millions de francs.

Au premier semestre, le chocolatier suisse a encore relevé ses prix de 11,8% en moyenne à l'échelle du groupe, après des augmentations de 10,1% en 2023, puis de 6,3% en 2024 et de 19% en 2025, en réaction à l'envolée des cours du cacao.

Ses volumes vendus ont chuté de 7,5% au premier semestre, reculant surtout en Europe où la demande pâtit de la faiblesse du climat de consommation mais aussi de la baisse des flux touristiques, a expliqué le groupe, qui vend aussi ses chocolats dans les boutiques hors taxes des aéroports et dans ses propres boutiques, souvent implantées à proximité de grands lieux touristiques.

En Europe, ses ventes hors effets de change ont décliné de 2,1%, le groupe évoquant une activité "plus faible à Pâques". En Amérique du Nord, elles ont en revanche bondi de 12,7%, ses produits continuant de bénéficier de la tendance à la "premiumisation", soit la demande pour les produits haut de gamme dans le chocolat de grande consommation.

A 8H32 GMT, l'action de Lindt & Sprüngli, la plus chère de la Bourse suisse, perdait 0,92% à 96.700 francs suisses. Le bon de participation cédait de son côté 1,15% à 9.485 francs suisses, à la traîne du SPI, l'indice élargi de la place suisse, en repli de 0,04%.

Depuis le début de l'année, le titre a perdu près de 17% face aux inquiétudes sur les volumes vendus qui sont "une conséquence directe des augmentations de prix significatives" des dernières années, a réagi Daniel Bürki, analyste à la Banque cantonale de Zurich, dans un commentaire de marché.

Dans son communiqué, le groupe a dit avoir mis en place "des ajustements de prix ciblés" sur certains marchés afin de relancer les volumes.

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LINDT&SPRUENGLI PS
9 275,000 CHF Swiss EBS Stocks -3,34%

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