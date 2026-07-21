Rebond en vue de Wall Street, l'Europe aussi dans le vert

PHOTO D'ARCHIVE : Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Claude Chendjou

Un rebond prudent est attendu à Wall Street à l'ouverture mardi, tandis que les Bourses européennes sont également dans ‌le vert à la mi-séance, sur fond de stabilisation des cours du pétrole, ce qui soutient le sentiment des investisseurs avant la publication des résultats trimestriels de très grandes entreprises américaines.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en ​hausse de 0,35% pour le Dow Jones, de 0,43% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,25% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le rouge dominée par l'aversion au risque en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,05% à 8.344,81 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax monte de 0,25% et à Londres, le FTSE grignote 0,07%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,29% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,47%. Le Stoxx 600 avance de ​0,17%, porté notamment par le secteur technologique (+1,29%) qui est emmené par ASMI (+3,29%) et ASML (3,50%). Les secteurs des médias et des biens de consommation courante pèsent en revanche, reculant respectivement de 1,06% et 0,49%.

Même si l'armée américaine a mené une nouvelle vague de bombardements contre l'Iran, pour une dixième nuit consécutive, les investisseurs veulent encore croire à ​un règlement du conflit par la voie diplomatique, des contacts ayant été signalés entre les deux camps.

Sur le marché pétrolier, les ⁠cours du brut reviennent mardi d'un pic d'un mois touché dans les précédentes séances, tandis que l'indice VIX de la volatilité à Wall Street reflue sous le seuil des 18 points, cédant plus de 5%.

"Il y a un ‌espoir de désescalade entre les Etats-Unis et l'Iran. Selon certaines informations, les médiateurs proposent un cessez-le-feu de 10 jours, ce qui pourrait remettre sur les rails le mémorandum d'entente", écrivent les analystes d'ING dans une note, faisant référence à l'accord intérimaire négocié en juin.

Outre la géopolitique, les investisseurs s'intéressent aux comptes financiers des entreprises alors que la saison des résultats se poursuit cette semaine avec plusieurs ​mastodontes américains, dont General Motors. Les publications de géants de la "tech" comme Alphabet, Tesla et Intel ‌sont également attendues dans les jours à venir.

Les analystes expliquent que les résultats des grandes entreprises technologiques américaines seront suivis de près afin de déterminer si la demande liée ⁠à l'intelligence artificielle (IA) est durable et si les valorisations élevées dans le secteur sont justifiées.

"Nous avons observé ces fluctuations du sentiment (...) qui mettent en évidence la nervosité qui entoure le secteur technologique, en particulier celui de l'IA et des puces électroniques", souligne Fiona Cincotta, analyste marchés chez City Index.

"Mais si nous assistons à une nouvelle saison solide, cela pourrait en fait servir de catalyseur à une nouvelle phase de hausse des valeurs technologiques", ajoute-t-elle.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

General Motors recule de 0,6% en ⁠avant-Bourse malgré le relèvement par le constructeur automobile de ‌ses prévisions pour l'année, après avoir fait état d'une hausse de 30% de son bénéfice de base au deuxième trimestre grâce aux ventes de SUV et de pick-up.

VALEURS EN EUROPE

Virbac grimpe de 5,84%, ⁠le spécialiste de la santé animale ayant fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et annoncé viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

Maurel&Prom prend près de 2%, l'opérateur pétrolier français ayant annoncé un bond de ‌27% de son chiffre d'affaires.

La banque suisse Julius Baer chute de 4,04% après avoir averti que ses initiatives pour réduire les risques continueront à peser sur sa croissance.

Compass abandonne 1,67%, le prestataire de services de restauration ayant ⁠déçu avec des perspectives annuelles inchangées.

Novartis, qui a fait état d'un résultat d'exploitation de base au deuxième trimestre supérieur aux attentes, avance de près de 3%.

Le fabricant d'ascenseurs ⁠Schindler plonge de 6,16%, son chiffre d'affaires trimestriel étant ressorti ‌en dessous des attentes du marché.

Le groupe minier suédois Boliden décroche de près de 6% après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation trimestriel ajusté inférieur aux attentes.

Wienerberger reflue de 6,19%, tombant à un creux depuis octobre 2022, alors que le fabricant de matériaux ​de construction a émis un avertissement sur ses résultats annuels.

TAUX

Les rendements obligataires souverains courts en zone euro et aux Etats-Unis sont globalement stables, ‌tandis que les maturités longues montent légèrement, les espoirs d'une percée diplomatique entre les Etats-Unis et l'Iran ayant fait chuter les prix du pétrole. Cela conforte les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) n'aura pas besoin de relever ses taux directeurs dans l'immédiat.

Le rendement du Bund allemand ​à dix ans s'affiche à 3,16%, en hausse de 1,7 point de base, et celui à deux ans se traite à 2,78%, après une ouverture à 2,77%. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé, à 4,60%, et celui à deux ans perd un point de base, à 4,20%.

CHANGES

Le dollar (-0,01%) fait quasiment du surplace face à un panier de devises internationales après avoir touché lundi un sommet depuis le 15 juillet.

L'euro grappille 0,05%, à 1,1420 dollar, alors qu'une enquête de ⁠la Banque centrale européenne (BCE) montre qu'en zone euro les banques restreignent l'accès au crédit sur fond de craintes géopolitiques. La BCE doit par ailleurs rendre ce jeudi une nouvelle décision de politique monétaire. Côté statistique du jour, le moral des investisseurs en Allemagne s'améliore plus que prévu en juillet, selon l'institut d'études économiques ZEW.

La livre sterling s'échange à 1,3415 dollar, en repli de 0,10%, s'acheminant vers une troisième séance consécutive de pertes alors qu'Andy Burnham est devenu lundi le septième Premier ministre britannique en dix ans.

PÉTROLE

Les cours pétroliers progressent légèrement à la mi-séance après avoir reflué dans les premiers échanges. Les marchés tentent d'analyser la portée des informations sur les initiatives de médiation entre les Etats-Unis et l'Iran, tout en prenant en compte les nouvelles frappes entre les deux camps, ainsi que les menaces d'un blocus naval de l'Arabie saoudite par les Houthis du Yémen.

Le Brent monte de 1,22% à 90,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,08% à 84,13 dollars.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)