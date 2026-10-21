Goldman estime que les coûts élevés du fret constituent un risque à la hausse pour ses prévisions concernant le Brent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le taux moyen mondial de fret du pétrole brut reste sept fois plus élevé qu’il y a un an et ne devrait pas baisser de manière significative tant que le conflit au Moyen-Orient persiste, ce qui représente un risque de hausse pour les prévisions de Goldman Sachs concernant le prix du Brent, a indiqué la banque dans une note datée de mardi.

* Le taux moyen mondial de fret du pétrole brut a bondi au-delà de 20 dollars le baril, contre 3 dollars il y a un an, les taux sur les routes du Moyen-Orient dépassant les 35 dollars le baril, a précisé la banque.

* Goldman a précisé que la prime de risque de guerre liée à la traversée du détroit d’Ormuz et aux transferts de navire à navire représentait plus de la moitié de la hausse, en glissement annuel, des taux de fret mondiaux du pétrole brut

* La hausse des taux de fret creuse les écarts entre les différentes qualités de brut en modifiant les flux commerciaux et en soutenant les prix des produits raffinés, mais elle pèse sur les marges nettes des raffineurs, a déclaré la banque

* La banque a indiqué qu’un rebond des exportations de brut du Golfe pourrait faire baisser les prix du brut, mais faire grimper les taux de fret si les transferts de navire à navire sont à l’origine de cette hausse des exportations

* Goldman a déclaré que même dans son scénario de base, où le Brent tomberait à 90 dollars le baril d’ici la fin de l’année et s’établirait en moyenne à 80 dollars le baril en 2027, la reprise de la production du Golfe et la stabilité des exportations nécessiteraient toujours des transferts de navire à navire en l’absence de navigation fiable dans le détroit d’Ormuz

* La banque entrevoit un risque à la hausse sur ses prévisions concernant le Brent, lié à la persistance de taux de fret élevés, ainsi qu’à la possibilité d’attaques plus intenses contre le transport maritime, de dommages aux infrastructures pétrolières et d’une prime de risque géopolitique plus tenace

* L'absence de progrès dans le rétablissement des exportations de produits raffinés du Moyen-Orient laisse penser que l'offre de carburant de soute pourrait rester tendue plus longtemps, a-t-elle ajouté