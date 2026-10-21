NBA : Wemby foudroyé par Oklahoma, les Sixers fâchent New York d'entrée

Victor Wembanyama contre le Thunder, le 20 octobre 2026 à San Antonio ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ronald Cortes )

Une première journée électrique en NBA ! La foudre d'Oklahoma s'est abattue mardi sur les Spurs de Victor Wembanyama, et les Sixers de LeBron James ont navré les Knicks après leurs festivités de champion en titre.

La reprise ne s'est sûrement pas passée comme Wemby l'espérait : Oklahoma a mené le match de bout en bout et pris sa revanche (victoire 116-104) sur les finales de la conférence Ouest remportées 4-3 la saison dernière par San Antonio.

"C'est l'équipe qui nous a éliminés. C'est un long été quand tu ne gagnes pas le titre, et on l'a senti passer. On avait vraiment envie de revenir en NBA. Et on est déjà prêts pour les playoffs. On a encore faim", a averti l'éclair d'Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, après le choc.

"SGA" a étalé son talent et montré pourquoi il a été élu meilleur joueur de la NBA (MVP) les deux dernières saisons, avec des statistiques encore incroyables mardi : 32 points, 6 rebonds, et 4 passes.

Wembanyama, 2,24 mètres, a fait ce qu'il sait faire, défendre comme un tigre (13 rebonds), mais avec une maladresse terrible au tir, ses tentatives rebondissant (quasiment) toutes sur le cercle du panier (12 points, 1/13 au tir).

Shai Gilgeous-Alexander lors du match contre les Spurs, le 20 octobre 2026 à San Antonio ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kenneth Richmond )

La rencontre dans l'antre des Spurs, au Texas, a été électrique, au point où une émeute s'est formée l'espace d'un instant, avec bousculades et coups entre ces deux équipes vouées à dominer l'Ouest.

Chose rare et preuve que San Antonio avait la tête à l'envers : le Français s'est fait contrer par le pivot Aday Mara alors qu'il tentait de claquer un dunk.

Son lieutenant Stephon Castle a tenté d'animer la révolte (24 points, 7 rebonds) avec Dylan Harper (18 points, 7 rebonds). En vain.

Fête gâchée

Les champions en titre aussi ont été vexés.

La "super-team" de Philadelphie emmenée par sa nouvelle star LeBron James a battu plus tôt dans la journée (106-100) les Knicks, juste après la célébration du titre à New York.

La soirée avait commencé avec brio au Madison Square Garden, avec une cérémonie tout en émotions et paillettes, entre remise des bagues de champion aux héros de l'été et présentation de la bannière du titre 2025-2026, glané en juin contre les Spurs (victoire 4-1).

Jalen Brunson face aux Sixers, à New York le 20 octobre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Caleb Bowlin )

Mais c'est Tyrese Maxey qui a donné le ton sur le parquet.

Le meneur de Philly a débuté la rencontre avec deux paniers à trois points, et s'est montré tout aussi explosif en fin de match, avec un total de 28 points.

Maxey a été aidé par LeBron James, le meilleur marqueur de la ligue arrivé cet été sur la côte Est après huit années à Los Angeles.

Le "King" mis de l'impact physique dans un rôle particulier pour sa 24e saison, celui d'un facilitateur du jeu, un relais, avec 7 passes mardi sur les 28 de son équipe (et 14 points, 9 rebonds).

"Deux coups d'avance"

"C'est vraiment spécial", a glissé le quadruple champion après sa première avec les Sixers.

LeBron James avec les Sixers, à New York le 20 octobre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sarah Stier )

"J'ai aimé la façon dont on a joué. Je pense qu'on a été exceptionnels, en particulier en défense", a-t-il ajouté, disant cependant "prendre le rythme" dans une équipe qu'il ne connaît que depuis quelques semaines.

LeBron a été accompagné de l'ailier All-Star Jaylen Brown débarqué de Boston (19 points, 8 rebonds, 6 passes) et la tour Joel Embiid (13 points, 11 rebonds).

Il s'est même permis de faire le show, avec un alley-oop sur une passe de Brown suivi d'une course vers le panier pour placer les Sixers devant, 64-63.

"A plusieurs moments, il avait deux coups d'avance, il nous a dit ce qui allait se passer et on a pu s'adapter", a salué son coéquipier Anfernee Simons.

Philadelphie a fini très fort le troisième quart-temps, claquant 11 points en moins de trois minutes pour un zéro pointé côté New-Yorkais.

23-0

Détroit a aussi vécu une belle journée lors de cette reprise.

Les Pistons ont inversé la vapeur, après un retard de 22 points contre Boston, pour l'emporter à domicile (121-113).

Jayson Tatum face à Cade Cunningham lors du premier match de la saison de NBA entre les Pistons et les Celtics, le 20 octobre à Détroit ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Gregory Shamus )

Chez les Celtics, l'ailier All-Star Paul George, arrivé de Philadelphie cet été, était pourtant en feu à la finition (38 points, 5 rebonds) avec Jayson Tatum à la baguette (11 passes) malgré du déchet au tir (13 points), permettant à Boston de mener 58-45 à la mi-temps.

Mais les Pistons sont montés en puissance, plus présents en défense et réglés à trois points.

Le dernier quart-temps aurait pu s'appeler le "Duncan Robinson show", du nom de l'arrière des Pistons, qui a inscrit deux paniers à trois points en une poignée de secondes, lors d'une cinglante série 23-0 infligée à Boston, le champion 2024 de NBA.