 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Golden Pass annonce que la première cargaison de GNL exportée a quitté le terminal de Sabine Pass
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 21:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Golden Pass LNG a déclaré mercredi que la première cargaison de gaz naturel liquéfié destinée à l'exportation a quitté son terminal de Sabine Pass, au Texas.

Golden Pass est une coentreprise entre l'entreprise énergétique qatarie QatarEnergy et la major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N .

Valeurs associées

EXXON MOBIL
149,500 USD NYSE +0,73%
Gaz naturel
2,70 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
101,86 USD Ice Europ +2,83%
Pétrole WTI
92,87 USD Ice Europ +3,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street en forme, l'optimisme règne
    information fournie par AFP 22.04.2026 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, portée par l'optimisme lié au prolongement du cessez-le-feu au Moyen-Orient et à de nouveaux résultats d'entreprises qui ont réjoui les investisseurs. Le Nasdaq a pris 1,64% et le S&P 500 a gagné 1,05%, ... Lire la suite

  • Tesla vs BYD (Crédit: / Adobe Stock)
    Tesla affiche des résultats contrastés au premier trimestre
    information fournie par Zonebourse 22.04.2026 22:28 

    Tesla a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre, avec un bénéfice supérieur aux attentes mais un chiffre d'affaires en deçà des prévisions. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 41 cents par action, dépassant les 37 cents anticipés par les ... Lire la suite

  • Fake news dans le détroit d’Ormuz : attention à ces vidéos censées illustrer le conflit
    Fake news dans le détroit d’Ormuz : attention à ces vidéos censées illustrer le conflit
    information fournie par France 24 22.04.2026 21:39 

    La situation dans le détroit d’Ormuz reste très opaque à tel point que toutes sortes d’informations circulent sur les réseaux sociaux. Certains internautes affirment ainsi que les Iraniens auraient ciblé la flotte américaine. Il s’agit en fait d’un montage mélangeant ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV (au centre) salue la foule depuis la papamobile à son arrivée au stade de Bata (Guinée équatoriale), le 22 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )
    En Guinée équatoriale, le pape appelle au "respect des droits de chaque citoyen"
    information fournie par AFP 22.04.2026 20:36 

    Le pape Léon XIV a appelé mercredi au "respect des droits de chaque citoyen" devant des milliers de fidèles au stade de Bata, la plus grande ville de Guinée équatoriale, après y avoir visité une prison, au deuxième jour de son séjour dans ce pays verrouillé d'Afrique ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank