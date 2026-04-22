Golden Pass annonce que la première cargaison de GNL exportée a quitté le terminal de Sabine Pass

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Golden Pass LNG a déclaré mercredi que la première cargaison de gaz naturel liquéfié destinée à l'exportation a quitté son terminal de Sabine Pass, au Texas.

Golden Pass est une coentreprise entre l'entreprise énergétique qatarie QatarEnergy et la major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N .