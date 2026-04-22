IBM sanctionné en Bourse malgré des résultats supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 22:48
L'entreprise continue de viser une croissance de plus de 5% de son chiffre d'affaires à taux de change constants en 2026, ainsi qu'une hausse de 1 milliard de dollars de son flux de trésorerie disponible. Dans le détail, les revenus logiciels ont progressé de 11% à 7,05 milliards de dollars, tandis que l'activité de conseil a atteint 5,27 milliards, en hausse de 4% mais légèrement sous les attentes. Les infrastructures ont affiché une croissance de 15% à 3,33 milliards de dollars, soutenues par un bond de 51% des revenus liés aux mainframes Z.
Le bénéfice net s'est établi à 1,22 milliard de dollars, contre 1,06 milliard au trimestre précédent. Depuis le début de l'année, l'action IBM recule d'environ 15%, à contre-courant du S&P 500 en hausse de 4%. Par ailleurs, le groupe a finalisé mi-mars l'acquisition de Confluent pour 11 milliards de dollars, renforçant sa position dans les technologies liées aux données et au streaming.
Valeurs associées
|252,150 USD
|NYSE
|-1,39%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Richwine L'adolescente qui, selon les procureurs de Los Angeles, aurait été tuée ... Lire la suite
-
Le spécialiste américain des véhicules électriques Tesla, qui a réalisé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, a confirmé mercredi la production à grande échelle dès cette année de produits très attendus comme le Cybercab et le poids lourd ... Lire la suite
-
L'Iran a annoncé mercredi avoir saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz et exclut de rouvrir ce passage stratégique tant que dure le blocus de ses ports par les Etats-Unis, mais Washington n'y a pas vu une violation de la trêve. La tension reste forte dans le ... Lire la suite
-
Le constructeur de véhicules électriques américain Tesla a publié mercredi des résultats supérieurs aux prévisions du marché pour le premier trimestre, même si ses coûts augmentent nettement plus vite que ses revenus. Le groupe d'Austin (Texas) a dégagé un chiffre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer