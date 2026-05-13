GMR, le géant des services d'ambulance soutenu par KKR, lève 478,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le prestataire de services médicaux d'urgence GMR Solutions a levé 478,7 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi la société.
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