GMR, le géant des services d'ambulance soutenu par KKR, lève 478,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prestataire de services médicaux d'urgence GMR Solutions a levé 478,7 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi la société.