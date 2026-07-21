GM-Résultat net en hausse au T2 avec les ventes de SUV et de pick-up

par Kalea Hall

General Motors GM.N (GM) a relevé mardi ses perspectives annuelles, après avoir enregistré une hausse de 30% de son bénéfice de base au deuxième trimestre, grâce aux ventes rentables de SUV et de pick-up.

Le constructeur automobile américain a déclaré avoir largement dépassé les attentes des analystes sur son bénéfice, malgré un contexte économique instable, les consommateurs ayant dû faire face à la hausse des prix de l'essence, à une inflation persistante et à un ralentissement de la croissance de l'emploi au cours du trimestre.

Les ventes soutenues sur son marché domestique, l'Amérique du Nord, également le plus grand, ont été portées par une politique de prix solide.

GM a annoncé un résultat trimestriel avant intérêts et impôts de 3,9 milliards de dollars (3,42 milliards d'euros), contre environ 3 milliards de dollars un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s’est établi à 3,57 dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,20 dollars, selon les données de LSEG.

L'entreprise a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026 à une fourchette comprise entre 14 et 16 milliards de dollars, contre 500 millions de dollars précédemment.

Malgré un trimestre meilleur que prévu, le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes a déclaré que ses résultats continueraient d’être pénalisés par les pressions douanières et la hausse des coûts d’approvisionnement.

Le groupe de Détroit a maintenu sa prévision antérieure concernant l'impact des droits de douane sur son résultat net, estimé entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars. Il a indiqué que l’inflation des matières premières, des puces informatiques et des coûts logistiques devrait réduire son bénéfice de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année.

Le résultat net trimestriel a chuté de 31% par rapport à l’année précédente, s’établissant à 1,3 milliard de dollars, principalement en raison de coûts d’environ 2,3 milliards liés à la restructuration de son réseau d’usines de véhicules électriques. Le chiffre d’affaires, à 48 milliards de dollars, a progressé de 2%.

(Rédigé par Kalea Hall; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)