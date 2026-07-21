 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GM-Résultat net en hausse au T2 avec les ventes de SUV et de pick-up
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 13:37

par Kalea Hall

General Motors GM.N (GM) a relevé mardi ses perspectives annuelles, après avoir enregistré une hausse de 30% de son bénéfice de base au deuxième trimestre, grâce aux ventes rentables de SUV et de pick-up.

Le constructeur automobile américain a déclaré avoir largement dépassé les attentes des analystes sur son bénéfice, malgré un contexte économique instable, les consommateurs ayant dû faire face à la hausse des prix de l'essence, à une inflation persistante et à un ralentissement de la croissance de l'emploi au cours du trimestre.

Les ventes soutenues sur son marché domestique, l'Amérique du Nord, également le plus grand, ont été portées par une politique de prix solide.

GM a annoncé un résultat trimestriel avant intérêts et impôts de 3,9 milliards de dollars (3,42 milliards d'euros), contre environ 3 milliards de dollars un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s’est établi à 3,57 dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,20 dollars, selon les données de LSEG.

L'entreprise a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026 à une fourchette comprise entre 14 et 16 milliards de dollars, contre 500 millions de dollars précédemment.

Malgré un trimestre meilleur que prévu, le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes a déclaré que ses résultats continueraient d’être pénalisés par les pressions douanières et la hausse des coûts d’approvisionnement.

Le groupe de Détroit a maintenu sa prévision antérieure concernant l'impact des droits de douane sur son résultat net, estimé entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars. Il a indiqué que l’inflation des matières premières, des puces informatiques et des coûts logistiques devrait réduire son bénéfice de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année.

Le résultat net trimestriel a chuté de 31% par rapport à l’année précédente, s’établissant à 1,3 milliard de dollars, principalement en raison de coûts d’environ 2,3 milliards liés à la restructuration de son réseau d’usines de véhicules électriques. Le chiffre d’affaires, à 48 milliards de dollars, a progressé de 2%.

(Rédigé par Kalea Hall; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
75,860 USD NYSE -0,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • On aperçoit le siège social de General Motors Corp. à Détroit
    GM-Résultat net en hausse au T2 avec les ventes de SUV et de pick-up
    information fournie par Reuters 21.07.2026 13:50 

    par Kalea Hall General Motors (GM) a ‌relevé mardi ses perspectives annuelles, après avoir enregistré une hausse de 30% de son ​bénéfice de base au deuxième trimestre, grâce aux ventes rentables de SUV et de pick-up. Le constructeur automobile américain a déclaré ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
    Rebond en vue de Wall Street, l'Europe aussi dans le vert
    information fournie par Reuters 21.07.2026 13:49 

    par Claude Chendjou Un rebond prudent est attendu à Wall Street à l'ouverture mardi, tandis que les Bourses européennes sont également dans ‌le vert à la mi-séance, sur fond de stabilisation des cours du pétrole, ce qui soutient le sentiment des investisseurs avant ... Lire la suite

  • La réfugiée rohingya Rahela Begum, qui a passé deux jours et une nuit à la dérive en mer d'Andaman, accrochée à une planche de bois, avant d'être secourue, pleure lors d'un entretien avec l'AFP au camp de réfugiés de Kutupalong, à Cox's Bazar, le 20 juin 2026 au Bangladesh ( AFP / Munir UZ ZAMAN )
    Au Bangladesh, l'exode ininterrompu des réfugiés rohingyas
    information fournie par AFP 21.07.2026 13:48 

    Rahela Begum est l'une des rares survivantes du naufrage en avril d'un bateau de personnes rohingyas qui tentaient de fuir du plus grand camp de réfugiés au monde, dans le sud du Bangladesh. Sa vie n'a tenu qu'à une planche de bois. "J'y suis restée accrochée deux ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Lindt & Sprüngli se replie en Bourse après un premier semestre contrasté
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.07.2026 13:44 

    L'action du chocolatier suisse Lindt & Sprüngli se replie mardi en Bourse après un premier semestre contrasté, entre une baisse de ses ventes en Europe en raison d'un climat de consommation en berne et un bond de ses ventes en Amérique du Nord. Pour la période ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,7 +9,46%
CAC 40
8 345,93 +0,07%
VALERIO THERAPEUTICS
0,822 -0,96%
Pétrole Brent
90,81 +2,25%
TOTALENERGIES
72,28 +1,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank