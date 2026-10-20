GM recule après avoir publié des prévisions de résultats annuels inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Le constructeur automobile General Motors

GM.N : son titre recule de près de 8 % à 76,2 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 12,75 et 13,75 dollars, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 13,41 dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit pour 2026 un Ebit ajusté compris entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, ce qui représente un resserrement de ses prévisions antérieures, qui s'échelonnaient entre 14 et 16 milliards de dollars

** La société se dit toujours confiante malgré les pressions inflationnistes liées à la hausse des coûts logistiques et énergétiques, aux droits de douane et à d’autres dépenses

** La société annonce un bénéfice ajusté de 3,70 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui s’établissaient à 3,63 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 2 % depuis le début de l'année