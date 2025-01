GM: le vice-président du 'Global Design' sur le départ information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé que Michael Simcoe, vice-président senior de GM Global Design, prendra sa retraite le 1er juillet 2025 après 42 ans de carrière au sein de l'entreprise.



Simcoe sera remplacé par Bryan Nesbitt, actuellement directeur exécutif de Global Cadillac Design, qui assumera la direction de GM Global Design à compter du 1er juillet.



Michael Simcoe restera en poste jusqu'à cette date pour assurer une transition en douceur.







Valeurs associées GENERAL MOTORS 51,98 USD NYSE -2,89%