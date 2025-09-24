GM grimpe, UBS se dit confiant sur les marges
Autour de 11h00 (heure de New York), l'action gagne 2%, à comparer avec un S&P 500 globalement stable au même moment.
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, UBS déclare s'attendre à ce que la marge de GM en Amérique du Nord (GMNA) remonte dans sa fourchette cible habituelle allant de 8% à 10%, là où le consensus prévoit plutôt un intervalle compris entre 6% à 6,5% au cours des prochaines années.
Et si les droits de douane restent, selon lui, de nature à accroître sa structure de coûts, puisque GM n'a pas l'intention de les répercuter sur les prix proposés aux clients, UBS estime que le groupe dispose de plusieurs moyens pour compenser cet impact négatif.
De plus, fait-il valoir, GM pourrait profiter du cycle de baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis et continue de générer beaucoup de cash ce qui pourrait lui permettre de poursuivre ses rachats d'actions importants alors que l'action n'est pas chère, autant d'éléments favorables conduisant UBS à voir un bon potentiel de hausse.
Le bureau d'études relève en conséquence sa recommandation à 'achat' sur la valeur contre 'neutre' auparavant avec un objectif de cours porté de 56 à 81 dollars faisant apparaître un potentiel de hausse de plus de 38%.
