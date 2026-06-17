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GM et Lockheed vont collaborer sur des projets de défense
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 05:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de L3Harris; paragraphe 7) par Kalea Hall

General Motors GM.N et le groupe de défense Lockheed Martin LMT.N collaborent sur des projets visant à renforcer la base industrielle américaine dans les domaines de la fabrication et de la défense, ont annoncé mardi les deux entreprises.

GM Defense, la division défense du constructeur automobile, et Lockheed ont indiqué que le ministère américain de la Défense avait facilité leur partenariat en raison de la demande croissante de capacités de production supplémentaires.

Les entreprises n’ont pas précisé de projets spécifiques dans leur communiqué, mais ont indiqué qu’elles se concentreraient sur des domaines clés tels que l’amélioration de la préparation à la production, le renforcement des chaînes d’approvisionnement et l’optimisation de l’efficacité grâce à des techniques de fabrication et de conception de pointe.

GM Defense envisagera de mettre à disposition ses laboratoires et ses sites de production dans le cadre de ce partenariat, a déclaré Bruce Brown, son directeur de la stratégie. L’entreprise a également mené des discussions avec le sous-traitant de défense RTX RTX.N , a indiqué mardi une source proche du dossier.

Plus tôt mardi, Bloomberg News avait indiqué que GM était en pourparlers avec RTX et L3Harris LHX.N afin d’aider les fabricants d’armes à accroître leur production, tout accord devant impliquer des activités similaires à celles prévues dans le cadre de son accord avec Lockheed.

Un porte-parole de L3Harris a déclaré à Reuters que l’entreprise collaborait avec des sociétés tant au sein du secteur qu’en dehors de celui-ci afin d’accélérer la production.

De plus, elle va investir « des milliards pour moderniser et agrandir nos installations de production de moteurs-fusées à propergol solide et investir massivement dans notre chaîne d’approvisionnement ».

RTX n’a pas souhaité faire de commentaire. GM n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l’article de Bloomberg.

GM investit cette année 9 milliards de dollars en capital et 7 milliards de dollars en recherche et développement dans l’ensemble de ses activités, mais a révélé le montant alloué à sa division GM Defense.

Lockheed investit 9 milliards de dollars d’ici 2030 pour augmenter la production de munitions et moderniser ses installations.

Il est encore trop tôt pour que Lockheed précise dans quels projets elle investira avec GM Defense, a déclaré Frank St. John, son directeur des opérations.

Ford Motor F.N , son rival local, a indiqué que plusieurs gouvernements en Europe et en Amérique du Nord avaient discuté avec l’entreprise de la manière dont ses produits pourraient soutenir les efforts de défense.

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GENERAL MOTORS
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L3HARRIS TECH
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LOCKHEED MARTIN
536,140 USD NYSE +1,04%
RTX
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