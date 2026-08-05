GlobalFoundries dépasse les prévisions pour le deuxième trimestre grâce à la demande en puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GlobalFoundries GFS.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, la demande croissante pour ses puces utilisées dans les centres de données ayant stimulé ses ventes.

* GlobalFoundries fabrique des puces spécialisées pour les secteurs des communications, des centres de données, de l'automobile, de l'industrie et de l'électronique grand public.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,79 milliard de dollars pour le deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 1,77 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action dilué ajusté s'est établi à 46 cents, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 44 cents.

* Les dépenses consacrées aux infrastructures d’intelligence artificielle ont stimulé la demande pour ses puces de photonique sur silicium, qui utilisent la lumière plutôt que des signaux électriques pour acheminer plus rapidement les données au sein des centres de données dédiés à l’IA.

* Le fabricant de puces spécialisées prévoit un chiffre d’affaires de 1,89 milliard de dollars pour le troisième trimestre, avec une fourchette de plus ou moins 25 millions de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes, qui s’établissaient à 1,88 milliard de dollars.

* Le flux de trésorerie disponible ajusté s’est établi à -3 millions de dollars, contre +277 millions de dollars un an plus tôt.

* En mars, Global Foundries a intenté une action en justice contre son concurrent israélien Tower Semiconductor

TSEM.TA , alléguant que le fabricant de puces israélien avait enfreint 11 brevets liés à la fabrication de puces utilisées dans les smartphones et autres appareils électroniques.