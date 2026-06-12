GLOBAL LNG-Le prix du GNL au comptant en Asie atteint son plus haut niveau depuis 11 semaines, les tensions au Moyen-Orient et la canicule stimulant la demande

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* El Niño devrait s'intensifier, augmentant le risque de canicule en Asie et stimulant la demande de GNL

* Les stocks de gaz européens restent faibles, à 43 %, avec un réapprovisionnement lent en raison de l'incertitude autour du détroit d'Ormuz

* Les fonds d'investissement réduisent leurs positions longues nettes sur les contrats à terme TTF pour la troisième semaine consécutive

par Marwa Rashad

Le prix spot du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie a atteint cette semaine son plus haut niveau en 11 semaines, alors que les marchés suivent de près l'évolution de la guerre en Iran et que les prévisions de forte chaleur devraient stimuler la demande.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en juillet en Asie du Nord-Est LNG-AS a été estimé à 19,15 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), son plus haut niveau depuis le 27 mars et en hausse par rapport aux 18,80 dollars/mmBtu de la semaine dernière. Le prix pour une livraison en août a été estimé à 19,20 dollars/mmBtu, selon des sources du secteur.

« Les marchés semblent de plus en plus fatigués face à la schizophrénie du conflit au Moyen-Orient, où la diplomatie s'exprime de plus en plus par des actions militaires entre les parties... cela a accru la prime de risque et la volatilité dans un contexte peu favorable pour l'Asie », a déclaré Klaas Dozeman, analyste de marché chez Brainchild Commodity Intelligence.

Le phénomène climatique El Niño devrait s'intensifier, laissant présager des températures plus élevées en Asie, tandis que les grèves au terminal de GNL d'Ichthys en Australie aggravent les perspectives déjà tendues, a ajouté M. Dozeman.

Les acheteurs au Bangladesh, en Inde et au Pakistan se sont activés pour remporter des appels d'offres portant sur des cargaisons dont les prix restent inférieurs à 20 $/mmBtu. Parallèlement, les niveaux de stocks au Japon et en Corée du Sud sont inférieurs aux moyennes saisonnières et les acheteurs d'Asie du Nord-Est ont acheté des cargaisons pour renforcer leurs stocks, a déclaré Martin Senior, responsable de la tarification du GNL chez Argus.

En Europe, les prix du gaz sur le hub néerlandais TTF s'établissaient autour de 47 € par mégawattheure, portés par l'espoir d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran.

« Les fondamentaux du gaz européen restent fragiles, avec des risques orientés à la hausse. Les exportations mondiales de GNL sont en baisse en juin par rapport à l’année dernière, tandis que les importations asiatiques de GNL continuent d’augmenter, ce qui pourrait intensifier la concurrence entre les bassins pour les cargaisons au quatrième trimestre, voire plus tôt si les risques estivaux se concrétisent », a déclaré Yahdian Falah, stratège de portefeuille chez Trianel, une société allemande de négoce d’énergie.

Les stocks de gaz européens se situent à des niveaux inhabituellement bas, autour de 43 %. La lenteur de la constitution des stocks est principalement liée aux anticipations du marché selon lesquelles, si le détroit d’Ormuz venait à être rouvert, des quantités bien plus importantes de GNL seraient disponibles et les prix baisseraient légèrement au cours des prochains mois, a déclaré Hans Van Cleef, responsable de la recherche énergétique chez Eqolibrium.

Des signaux de demande supplémentaires provenant de régions importatrices émergentes, notamment l’Égypte et la Turquie, à travers de récentes activités d’appel d’offres, ont encore renforcé la concurrence pour les cargaisons au comptant. Les offres sur ces marchés sont restées compétitives par rapport à l’Europe, ce qui a accru la pression sur l’approvisionnement en Europe du Nord-Ouest, a déclaré Aly Blakeway, responsable de l’Atlantic LNG chez S&P Global Energy.

S&P Global Energy a évalué son indice de référence quotidien des prix du GNL en Europe du Nord-Ouest pour les cargaisons livrées en juillet, sur une base DES (ex-navire), à 16,728 $/mmBtu le 11 juin, soit une décote de 0,650 $/mmBtu par rapport au prix au hub TTF.

Argus a évalué le prix à 16,740 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities l'a évalué à 16,688 $/mmBtu.

Les fonds d'investissement ont réduit leur position longue nette sur les contrats à terme TTF pendant trois semaines consécutives, malgré les obstacles empêchant la réouverture du détroit d'Ormuz, a déclaré Seb Kennedy, analyste indépendant chez Energy Flux News.

« Ayant été échaudés par une vague de ventes incessante sur le TTF depuis la mi-mars, les fonds optimistes hésitent à renforcer leurs positions longues tant que les fondamentaux ne soutiennent pas une hausse durable », a-t-il déclaré.

Les frais de transport mondiaux de GNL ont augmenté cette semaine, les tarifs sur l'Atlantique s'établissant à 104.500 $/jour et ceux sur le Pacifique à 82.000 $/jour, a déclaré Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.

L'arbitrage américain sur le mois le plus proche vers l'Asie du Nord-Est via le cap de Bonne-Espérance et le canal de Panama pointent tous deux vers l'Asie, a-t-il ajouté.