GLOBAL LNG-Le prix au comptant du GNL en Asie atteint son plus bas niveau depuis quatre mois avec la reprise des livraisons via le détroit d'Ormuz ; le risque de hausse demeure

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* L'Iran va suspendre les droits de transit dans le détroit d'Ormuz pendant 60 jours, le temps des négociations avec les États-Unis

* Le retour à un approvisionnement normal dans le Golfe pourrait prendre des mois malgré l'assouplissement des restrictions de navigation

* L'Europe aura besoin d'environ une cargaison supplémentaire de GNL par jour cet été

par Marwa Rashad

Le prix spot du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie a atteint cette semaine son plus bas niveau depuis quatre mois, grâce àla reprise des flux via le détroit d’Ormuz, mais le marché surveille de près l’effritement des perspectives de trêve après l’annulation, vendredi, des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran .

Le prix moyen du GNL pour une livraison en août vers l’Asie du Nord-Est LNG-AS a été estimé à 15,30 dollars par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu), son plus bas niveau depuis fin février et en baisse par rapport aux 19,15 dollars/mmBtu de la semaine dernière.

« Le marché anticipe une résolution du problème et les prix ont considérablement baissé pour refléter cela; toutefois, certains problèmes persistent, ce qui maintiendra le goulot d’étranglement », a déclaré Toby Copson, associé gérant chez Davenport Energy.

« Le risque de hausse est toujours présent; il faudra voir si la demande chinoise sera suffisante pour absorber tout nouveau volume transporté », a-t-il ajouté. L’Iran a déclaré qu’il renoncerait aux droits de transit dans le détroit d’Ormuz pendant une période de négociations de 60 jours avec les États-Unis, tout en exigeant que les navires demandent l’autorisation de passage 48 heures à l’avance.

« Le marché perçoit désormais des signes positifs d’une reprise des flux en provenance du Golfe. Cependant, les négociants restent prudents, craignant que la situation politique instable ne change à nouveau », a déclaré Alex Froley, analyste senior spécialisé dans le GNL chez ICIS.

Même si les efforts de paix se poursuivent, un retour complet à la normale pourrait prendre des mois, le temps que la chaîne d’approvisionnement se remette en marche, a ajouté M. Froley. Les entreprises asiatiques pourraient encore opter pour des cargaisons à terme en provenance du bassin atlantique vers leurs terminaux d’importation en raison des inquiétudes liées à l’approvisionnement , la production qatarienne n’ayant pas encore atteint, via le détroit d’Ormuz, des niveaux proches de ceux d’avant-guerre, a déclaré Martin Senior, responsable de la tarification du GNL chez Argus. La demande asiatique devrait rester soutenue au troisième trimestre, afin de reconstituer les stocks et de répondre à la demande de pointe en climatisation, a-t-il ajouté. En Europe, les fondamentaux du marché ont continué de refléter une offre relativement tendue, la plupart des cargaisons ayant déjà été réservées pour l’Asie pendant la période où les primes asiatiques étaient plus élevées, ce qui a limité la disponibilité immédiate sur le continent, a déclaré Aly Blakeway, responsable du GNL atlantique chez S&P Global Energy. L’Europe a besoin d’environ une cargaison supplémentaire par jour pendant l’été pour remettre ses stocks sur les rails, a déclaré M. Froleyd’ICIS. S&P Global Energy a évalué jeudi son indice de référence quotidien du prix du GNL en Europe du Nord-Ouest pour les cargaisons livrées en août, sur une base DES (ex-navire), à 13,477 $/mmBtu, soit une décote de 0,28 $/mmBtu par rapport au prix pratiqué au hub TTF.

Spark Commodities a évalué le prix à 13,461 $/mmBtu, soit une décote de 0,18 $/mmBtu, tandis qu’Argus l’a évalué à 13,570 $/mmBtu, soit une décote de 0,22 cent.

Les fonds d’investissement ont accéléré leurs ventes de contrats à terme sur le TTF la semaine dernière. Ils détiennent toujours une importante position longue nette héritée du passé, mais la dynamique et le sentiment ont pris un virage décisif dans la direction opposée, a déclaré Seb Kennedy, analyste indépendant chez Energy Flux News. « Cela crée une marge de manœuvre pour renforcer les positions longues lorsque les fondamentaux soutiendront une remontée. Le risque hivernal étant désormais fortement sous-évalué, les fonds pourraient viser le quatrième trimestre pour un retour à la hausse », a déclaré M. Kennedy. En ce qui concerne le fret du GNL, les taux sur l’Atlantique ont chuté à 93.000 dollars par jour et ceux sur le Pacifique s’établissaient à 80.750 dollars par jour, a indiqué Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.

L’arbitrage américain sur le contrat à échéance la plus proche vers l’Asie du Nord-Est via le cap de Bonne-Espérance pointe vers l’Europe, tandis que l’arbitrage via le canal de Panama pointe résolument vers l’Asie.