Crypto : Bitcoin et Hyperliquid résistent au ton plus ferme de la Fed

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La première réunion de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale s'est soldée par un statu quo. Le taux directeur est resté inchangé, entre 3,5% et 3,75%, mais le message n'avait rien d'accommodant : l'activité demeure solide, l'incertitude est élevée en raison du conflit au Moyen-Orient, et l'inflation reste au-dessus de la cible, en partie à cause de chocs d'offre liés à l'énergie. Les projections de juin confirment une orientation durablement plus haute, avec une médiane du taux directeur à 3,8% fin 2026 et à 3,6% en 2027.

Pour le Bitcoin, l'impulsion de court terme est restrictive. La hausse des taux réels anticipés pèse sur les actifs sensibles à la liquidité, ce qui explique la lecture initiale du marché. À plus long terme cependant, l'inflation persistante, l'incertitude politique et une Fed qui guide moins et réagit davantage renforcent l'argument monétaire du Bitcoin.

SpaceX: volume significatif de l'exposition pré-IPO

La résistance du marché crypto a surpris. Le Bitcoin reculait de 1,6%, tandis que le S&P 500 cédait environ 1,2% et le Nasdaq environ 1,3%. Les flux semblent aussi se redresser : les sorties mondiales sur les ETP d'actifs numériques ont ralenti à 149M$ tous émetteurs confondus, une nette amélioration par rapport aux deux semaines précédentes.

La structure de marché évolue en parallèle. Avant l'introduction en Bourse de SpaceX, le perpétuel SPCX sur Hyperliquid a échangé plus de 1,3 milliard de dollars en 24 heures, et son segment de perpétuels pré-IPO atteint environ 291 millions de dollars de positions ouvertes et 6 milliards de dollars de volume cumulé depuis son lancement.

En conclusion, le moment n'est ni à l'optimisme excessif ni à la capitulation. Le Bitcoin reste exposé à une réévaluation des taux, mais sa résistance relative, l'amélioration des flux et l'essor de plateformes comme Hyperliquid plaident pour une prudence constructive.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.