GLOBAL LNG-Le marché au comptant du GNL en Asie reste stable grâce aux espoirs de paix au Moyen-Orient et à la reprise des transits par le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emily Chow

Le prix au comptant du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie s'est maintenu cette semaine à un niveau proche de son plus bas depuis quatre mois, le marché gardant espoir qu'un accord de paix puisse voir le jour dans le conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en août en Asie du Nord-Est LNG-AS a été estimé à 15,35 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu).

« Le backwardation actuel reste relativement stable, le marché anticipant un retour des approvisionnements qatariens vers septembre », a déclaré Evan Tan, analyste au cabinet de conseil ICIS, faisant référence à la situation de marché où les prix au comptant s’échangent à un niveau supérieur à celui des contrats à terme.

« Le Qatar ayant alterné de petits volumes entre ses différentes usines, on s’attend actuellement à un mois de reprise rapide de la production. La sécurité de la navigation pour contourner les mines marines sera également un facteur déterminant quant au volume de GNL qui sera bloqué par le trafic maritime à la sortie du détroit », a-t-il ajouté.

Alors que le trafic dans le détroit d’Ormuz augmente chaque jour, les navires évitent pour la plupart la zone centrale de la voie navigable, beaucoup d’entre eux choisissant de longer la rive omanaise du détroit.

À ce jour, au moins dix méthaniers vides ont été observés cette semaine en train de transiter vers l’ouest à travers le détroit pour se charger au Qatar, ce qui représente le plus grand nombre hebdomadaire depuis le début de la guerre, le 28 février.

En Europe, S&P Global Energy a évalué jeudi son indice de référence quotidien du prix du GNL en Europe du Nord-Ouest pour les cargaisons livrées en août, sur une base DES (au point de déchargement), à 13,363 $/mmBtu, soit une décote de 0,225 $/mmBtu par rapport au prix pratiqué au hub TTF.

Argus l’a évalué à 13,42 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities a évalué le prix de juillet à 13,302 $/mmBtu.

« Les prix du GNL en Europe sont restés relativement stables par rapport à la semaine dernière, grâce à la confiance grandissante dans l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, et le détroit d’Ormuz commence à voir son trafic de GNL augmenter », a déclaré Annemarie Pettinato, responsable adjointe de la tarification du GNL chez Argus.

L’arbitrage inter-bassins reste ouvert pour les chargements immédiats destinés à une livraison en août, les prix livrés en Asie du Nord-Est ayant conservé une prime par rapport à ceux de l’Europe, a-t-elle ajouté, ce qui pèse sur la conclusion de contrats de cargaisons vers les marchés européens malgré la vague de chaleur.

La vague de chaleur qui touche l’Europe du Nord-Ouest a poussé la consommation de gaz à son plus haut niveau depuis mars, dépassant les niveaux de l’année dernière, a déclaré Yahdian Falah, stratège de portefeuille chez Trianel, une société allemande de négoce d’énergie, ajoutant que la consommation de gaz pourrait retrouver ses récents sommets d’ici la mi-juillet.

Toutefois, cela ne devrait pas se traduire par une hausse des prix dans un contexte d’amélioration de l’offre, les exportations de gaz norvégiennes revenant à leurs niveaux d’avant les opérations de maintenance, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le fret de GNL, les taux sur l’Atlantique et le Pacifique ont tous deux reculé à respectivement 89 750 $/jour et 76 250 $/jour, a indiqué Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.

L’arbitrage du contrat à échéance la plus proche aux États-Unis vers l’Asie du Nord-Est via le cap de Bonne-Espérance reste fermé et orienté vers l’Europe, a-t-il ajouté, tandis que l’arbitrage du contrat à échéance la plus proche aux États-Unis vers l’Asie du Nord-Est via le canal de Panama est ouvert et résolument orienté vers l’Asie.