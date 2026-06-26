Guerre en Ukraine : la Crimée annexée placée en "situation d'urgence" après les attaques ukrainiennes

Depuis mai, Kiev a entrepris un blocus énergétique de la Crimée en frappant des infrastructures et des camions citernes approvisionnant la péninsule.

Sergueï Aksionov à Moscou, en Russie, le 11 novembre 2025. ( POOL / GAVRIIL GRIGOROV )

Le gouverneur nommé par Moscou pour la Crimée annexée a placé la région en "situation d'urgence" au niveau régional vendredi 26 juin, un régime visant à faire face aux conséquences des récentes frappes ukrainiennes ayant causé de graves pénuries de carburant et d'électricité.

"Le cadre juridique de la situation d'urgence permet de régler avec une rapidité maximale les questions liées au maintien du fonctionnement de tous les secteurs essentiels", a indiqué Sergueï Aksionov, dans un communiqué sur Telegram.

Cette mesure doit permettre de débloquer plus de moyens et prévoit théoriquement aussi la possibilité de mettre en place des restrictions visant la population locale. La veille, Sergueï Aksionov avait annoncé la mise en place de coupures d'électricité à l'échelle de toute la péninsule pour faire face aux pénuries par les bombardements ukrainiens.

Plus de carburant pour les particuliers

Depuis mai, Kiev a entrepris un blocus énergétique de la Crimée en frappant des infrastructures et des camions citernes approvisionnant la péninsule.

Dimanche, les autorités locales ont interdit la vente de carburant aux particuliers, du fait des pénuries engendrées par ces frappes.

Annexée en 2014 par la Russie, après une opération de l'armée russe, la péninsule, située dans le sud de l'Ukraine et bordée par la mer Noire, compte de nombreuse bases militaires russes.

C'est notamment de Crimée que des troupes russes s'étaient élancées en février 2022 au début de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine.