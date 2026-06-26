 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour Mélenchon, le caractère terroriste du 7-Octobre peut être questionné
information fournie par AFP 26/06/2026 à 15:13

Jean-Luc Mélenchon le 23 juin 2026, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Jean-Luc Mélenchon le 23 juin 2026, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé possible de questionner le caractère terroriste des massacres du 7-Octobre, lors d'une intervention en soutien au militant d'extrême gauche Anasse Kazib, qui devait être jugé jeudi à Paris pour apologie du terrorisme pour avoir célébré la "résistance palestinienne" le jour de l'attaque sanglante du Hamas en Israël.

S'exprimant lors d'un rassemblement de soutien organisé devant le tribunal de Paris, Jean-Luc Mélenchon a fait un long développement pour contester l'inscription dans le droit pénal de la notion "d'apologie du terrorisme" décidée pendant le quinquennat Hollande.

Cela "peut faire croire qu'en effet, il y aurait parmi nous des gens qui se réjouiraient du terrorisme, à supposer que les actes dont on parle soient bien du terrorisme", a déclaré le candidat à la présidentielle dans cette intervention filmée et mise en ligne sur le site Révolution permanente, l'organisation d'Anasse Kazib.

"Car la question de la forme de la résistance que l'on oppose à une oppression et à une occupation, quel que soit l'avis qu'on puisse avoir entre nous et chacun pour soi, est une affaire qui se discute parce que le droit international sur ce point permet que cela soit discuté", a-t-il ajouté.

Le 7 octobre 2023, LFI avait créé la polémique en assimilant les attaques du Hamas à une "offensive armée de forces palestiniennes", en ne soulignant pas leur caractère terroriste et en jugeant qu'il fallait les "contextualiser".

LFI avait dans les mois suivants tempéré sa position mais fait de la défense des Palestiniens et de la guerre à Gaza, déclenchée par Israël le 7-Octobre, un de ses principaux thèmes politiques.

Dans sa déclaration jeudi, Jean-Luc Mélenchon a affirmé que les Insoumis "ont toujours refusé de suivre les caractérisations qui nous étaient suggérées lorsque nous étions interrogés, par respect pour cette possibilité que le droit ouvre".

"Ce qui n'a jamais voulu dire que nous approuvons telle ou telle méthode de combat, notamment lorsqu'elle implique des civils qui sont sans défense", a-t-il poursuivi.

Le procès d'Anasse Kazib a finalement été renvoyé. A l'origine de sa convocation, une plainte déposée en janvier 2024 par une association, Jeunesse française juive, qui visait aussi une quarantaine de personnalités, dont Jean-Luc Mélenchon.

On reproche au militant trois retweets le 7-Octobre 2023 ("vive la résistance palestinienne"; "Offensive surprise contre l'Etat colonialiste d'Israël. Soutien à la résistance palestinienne !"...) et un tweet, en réponse à une condamnation de l'attaque par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ("ils se tiennent au côté du boucher").

Proche orient
Jean-Luc Melenchon
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

7 commentaires

  • 15:49

    Au 1er tour on élimine Maduro Ha.mas Mélenchon et au 2eme on dégage Pétain2.0 panti n de Poutine et sa princesse Bardella

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank