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Glencore va créer une réserve stratégique américaine de minéraux essentiels en collaboration avec l'EXIM Bank
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 14:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Glencore GLEN.L a annoncé mercredi avoir obtenu un engagement de 500 millions de dollars de la part de l'Export-Import Bank des États-Unis afin de constituer une réserve stratégique de minerais critiques visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement aux États-Unis.

VaultCo, le partenariat public-privé entre le groupe minier mondial et l’agence gouvernementale américaine, permettra à Glencore de s’approvisionner, d’acheter et de livrer des minéraux stratégiques aux États-Unis, et de réduire tout risque de perturbation future de l’approvisionnement du pays en minéraux stratégiques, a indiqué la société.

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