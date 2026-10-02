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GL events décroche la concession du Lima Convention Center au Pérou
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 13:30

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GL events annonce avoir remporté l'appel d'offres relatif à la gestion et à l'exploitation du Lima Convention Center. Situé dans la capitale du Pérou, ce site dispose d'environ 18 000 m² d'espaces événementiels et de 18 salles multifonctionnelles, pour une capacité d'accueil pouvant atteindre 10 000 personnes.

Particulièrement adapté aux congrès, conventions et événements corporate, le Lima Convention Center devrait générer, en rythme de croisière, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 12 MEUR, avec une équipe d'environ 40 collaborateurs. La signature de la concession, d'une durée de 15 ans, est attendue avant la fin de l'année 2026.

Cette nouvelle concession permettra à GL events de mettre à profit son expertise internationale et son réseau commercial afin de renforcer le positionnement du Lima Convention Center sur le marché MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events).

"Nous mobiliserons la force de notre réseau international, notre expertise commerciale et notre savoir-faire opérationnel pour poursuivre le développement et accroître le rayonnement du Lima Convention Center", affirme le PDG de GL events, Olivier Ginon.

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