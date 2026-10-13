Givaudan-La croissance organique du CA dépasse les attentes au T3

Le fabricant suisse de parfums et d'arômes Givaudan GIVN.S a annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d'affaires nettement supérieure aux attentes pour le troisième trimestre, portée par sa division parfumerie et par la poursuite de la reprise dans le secteur des arômes.

La société genevoise a bénéficié de ventes solides dans le secteur des parfums, tout en prenant des mesures pour dynamiser sa branche des arômes à la suite de ventes décevantes en Amérique du Nord, notamment une révision stratégique de son activité d’ingrédients naturels.

Son chiffre d’affaires organique du troisième trimestre a progressé de 8,6%, alors que les analystes tablaient sur 4,7% dans un consensus établi par l'entreprise.

Givaudan a enregistré une progression de la division produisant des arômes pour l’alimentation et les boissons de 3,5%, contre un consensus de 2,8%. Celle des parfums est ressortie à 13,5%, alors que les analystes tablaient sur 6,6%.

Givaudan a augmenté ses prix en collaboration avec ses clients afin de compenser intégralement la hausse des coûts des matières premières cette année.

Le chiffre d'affaires sur neuf mois a atteint 5,89 milliards de francs suisses (6,33 milliards d'euros), en hausse de 5,2% à périmètre constant, contre un consensus de 3,9%.

(Rédigé par Rafal Nowak à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)