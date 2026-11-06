information fournie par Reuters • 06/11/2026 à 08:06

Getlink-Hausse de 6% du trafic LeShuttle en octobre

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'OCTOBRE 2026

* EN OCTOBRE, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 105 411 CAMIONS, EN HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 162 655 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'OCTOBRE, EN HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025

Texte original nBw8SY7Sda

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(Rédaction de Gdansk)