Getlink-Hausse de 6% du trafic LeShuttle en octobre

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* TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'OCTOBRE 2026
* EN OCTOBRE, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 105 411 CAMIONS, EN HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 162 655 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'OCTOBRE, EN HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025
Texte original nBw8SY7Sda
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(Rédaction de Gdansk)
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