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Getlink-Hausse de 6% du trafic LeShuttle en octobre
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 08:06

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Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'OCTOBRE 2026

* EN OCTOBRE, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 105 411 CAMIONS, EN HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 162 655 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'OCTOBRE, EN HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025

Texte original nBw8SY7Sda

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(Rédaction de Gdansk)

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