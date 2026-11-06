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France: Le déficit commercial s'établit à €7,314 mds à fin septembre
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 09:00

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La Tour Eiffel au coucher du soleil à Paris

La Tour Eiffel au coucher du soleil à Paris

Le ​déficit commercial de la ​France s'est établi ​à ⁠7,314 milliards ‌d'euros à fin septembre, ​montrent ‌les données ⁠publiées vendredi par le ⁠bureau ‌des Douanes ⁠françaises.

À ‌la ⁠fin du mois ⁠d'août, ‌le déficit s'élevait ​à ‌5,972 milliards d'euros (révisé ​de ⁠6,122 milliards d'euros).

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)

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1 commentaire

  • 09:29

    Triste pays qui coule chaque jour un peu plus . Continuez à acheter chinois et vous serez mis à nu demain

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