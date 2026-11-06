France: Le déficit commercial s'établit à €7,314 mds à fin septembre

La Tour Eiffel au coucher du soleil à Paris
Le déficit commercial de la France s'est établi à 7,314 milliards d'euros à fin septembre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.
À la fin du mois d'août, le déficit s'élevait à 5,972 milliards d'euros (révisé de 6,122 milliards d'euros).
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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