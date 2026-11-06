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Les Bourses européennes ouvrent en forte baisse
information fournie par AFP 06/11/2026 à 09:11

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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en net repli vendredi, emportées à leur tour par la déroute des valeurs technologiques à Wall Street et en Asie, les investisseurs redoutant que la victoire des démocrates aux élections américaines ne freine l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris reculait de 1,37 %, Londres cédait 1,47 %, Francfort 1,68 % et Milan 1,24 %.

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