 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gerresheimer bondit en début de séance à Francfort après la cession de certaines de ses divisions
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 08:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Le titre Gerresheimer GXIG.DE affiche une hausse de 11 % en début de séance à Francfort, après avoir conclu mercredi un accord portant sur la cession de deux divisions d'emballage, dont la filiale américaine Centor, au groupe de capital-investissement Apax

** Le fabricant allemand d’emballages médicaux prévoit de finaliser la cession de Centor d’ici fin 2026, et celle de son activité mondiale « Primary Packaging Plastics » au premier semestre 2027

** “C’est un catalyseur puissant, car les craintes liées au bilan et les inquiétudes concernant le refinancement vont s’estomper. GXI subissait une forte pression à ce sujet,” explique un trader local

** C’est une “surprise positive” que non seulement Centor, dont la cession était attendue depuis longtemps , mais aussi l’activité mondiale PPP soient vendues, ajoute le trader

** À la clôture de mardi, le titre avait chuté de 41 % au cours des douze derniers mois

Valeurs associées

GERRESHEIMER
30,100 EUR XETRA +13,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,41 +2,77%
2CRSI
24,18 -5,99%
CAC 40
8 411,23 -0,56%
HAFFNER ENERGY
0,278 +9,23%
SOITEC
95,82 -3,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank