Gerresheimer bondit en début de séance à Francfort après la cession de certaines de ses divisions

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29 juillet - ** Le titre Gerresheimer GXIG.DE affiche une hausse de 11 % en début de séance à Francfort, après avoir conclu mercredi un accord portant sur la cession de deux divisions d'emballage, dont la filiale américaine Centor, au groupe de capital-investissement Apax

** Le fabricant allemand d’emballages médicaux prévoit de finaliser la cession de Centor d’ici fin 2026, et celle de son activité mondiale « Primary Packaging Plastics » au premier semestre 2027

** “C’est un catalyseur puissant, car les craintes liées au bilan et les inquiétudes concernant le refinancement vont s’estomper. GXI subissait une forte pression à ce sujet,” explique un trader local

** C’est une “surprise positive” que non seulement Centor, dont la cession était attendue depuis longtemps , mais aussi l’activité mondiale PPP soient vendues, ajoute le trader

** À la clôture de mardi, le titre avait chuté de 41 % au cours des douze derniers mois