GeoPark s'implante au Venezuela dans le cadre d'un accord de 25 ans ; le Colombien Gilinski prend les rênes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GeoPark GPRK.N a annoncé lundi avoir finalisé son entrée au Venezuela par le biais d'un contrat de participation à la production d'une durée de 25 ans, tandis que le conglomérat financier colombien Grupo Gilinski est devenu l'actionnaire majoritaire du producteur pétrolier après avoir reçu 42,1 millions de nouvelles actions.

Cette émission d'actions confère à Grupo Gilinski une participation d'environ 56,3 % dans GeoPark, qui pourrait passer à environ 58,4 % si certains objectifs fixés dans le cadre de la transaction sont atteints.

Voici plus de détails:

* Le contrat de participation à la production de GeoPark porte sur le bloc Bare au Venezuela, où la société agira en tant qu’opérateur, a indiqué l’entreprise

* GeoPark a acquis les 95 % restants de la participation de Grupo Gilinski dans la société holding du «Bare Block» en émettant environ 42,1 millions de nouvelles actions au profit du conglomérat financier

* Le producteur pétrolier financera 100 % des dépenses d’investissement prévues dans le cadre des programmes de travail approuvés et détiendra une participation nette de 65 %

* Elle prévoit de prendre le contrôle opérationnel du bloc avant la fin de l’année 2026 et de commencer à consolider financièrement cet actif dès lors qu’elle l’aura fait

* Aux termes de l’accord, Grupo Gilinski doit lancer, dans un délai de 90 jours, une offre publique d’achat visant à acquérir les actions de GeoPark qu’il ne détient pas encore, au prix de 12,22 dollars par action, pour une contrepartie totale pouvant atteindre 100 millions de dollars

* Grupo Gilinski est également en droit de désigner au moins cinq administrateurs au conseil d’administration de GeoPark tant qu’il détient au moins 50 % des actions en circulation de la société