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Genspark.ai valorisée à 2,6 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société technologique Genspark.ai a annoncé mercredi avoir levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 2,6 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
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