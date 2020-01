Genkyotex lance une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant maximum de 6,13 M€

o Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 3 actions existantes

o Prix de souscription : 2,02 € par action, soit une décote faciale de 7,13%

o Détachement du DPS le 21 janvier 2020 et période de souscription du 23 janvier au 3 février 2020 inclus

o Opération garantie à hauteur de 75,36% par des engagements de souscription de 4,62 M€



Le produit de cette émission des Actions Nouvelles est destiné en priorité à fournir à la Société des moyens supplémentaires au cours des 12 prochains mois, principalement pour poursuivre le développement clinique de son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib, dans plusieurs indications fibrotiques incluant la cholangite biliaire primitive (CBP, une pathologie fibrotique orpheline), la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et la néphropathie diabétique.



