Genkyotex fait le point sur son activité et publie sa trésorerie brute au 31 décembre 2019

o Trésorerie et équivalents de trésorerie bruts de 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2019

o Recrutement du premier patient de l'étude de phase 2 financée par le NIH dans la FPI attendu en février 2020

o Le design de l'étude de phase 3 devrait être défini avec la FDA au cours du 1er semestre 2020

o La société n'a plus aucune dette convertible à compter du 15 janvier 2020



La Société est en discussions avec les autorités réglementaires pour finaliser le protocole de son étude de phase 3 dans la cholangite biliaire primitive (CBP) et prévoit de recruter des patients qui ne répondent pas adéquatement aux traitements standard, y compris la population émergente de patients recevant des agonistes PPAR génériques (p. ex. bézafibrate). Il s'agit d'un élément différenciant par rapport aux autres programmes de phase 3 qui excluent ces patients. L'étude de phase 3 comprendra des mesures de la rigidité hépatique et de la qualité de vie, ce qui représente un besoin médical non-satisfait. Un accord de l'autorité de santé des États-Unis (FDA) sur le protocole de la phase 3 est attendu au cours du premier semestre 2020.



