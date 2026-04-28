General Motors en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 et dépassé les attentes au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action General Motors GM.N progresse de 4,5% à environ 82 dollars en pré-ouverture

** La société annonce une hausse de 22% de son bénéfice de base au premier trimestre et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, soutenue par un marché automobile américain résilient et un remboursement de droits de douane attendu

** La société annonce un bénéfice avant intérêts et impôts de 3,70 dollars par action au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,62 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 500 millions de dollars, soit le montant qu'elle s'attend à recevoir en remboursements à la suite d'une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé certains des droits de douane imposés par l'administration Trump

** La société table désormais sur un bénéfice de base annuel compris entre 13,5 et 15,5 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, GM affichait une baisse de 4,1% depuis le début de l'année