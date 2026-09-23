General Mills dépasse les prévisions de CA pour le T1

Des paquets de Cheerios, une marque appartenant à General Mills, sont visibles dans un magasin de Manhattan, à New York.

General Mills a dépassé mercredi les prévisions ‌de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et a confirmé ses prévisions annuelles, citant une demande accrue ​de produits de base et de céréales pour le petit-déjeuner.

Confrontés à une inflation élevée, les consommateurs sont nombreux à préférer manger chez eux, ce qui a stimulé les ventes de produits d'épicerie et d'aliments ​conditionnés.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a reculé de 3% pour s'établir à 4,39 milliards de dollars (3,85 milliards d'euros) au cours du ​trimestre clos le 30 août, alors que les analystes ⁠tablaient en moyenne sur 4,35 milliards, selon les données compilées par LSEG. En revanche, le ‌chiffre d'affaires organique est resté stable.

General Mills a déclaré qu'il était toujours en bonne voie pour réaliser au moins 750 millions de dollars d'économies cette année grâce ​à ses mesures de réduction des ‌coûts.

Toutefois, sa marge brute ajustée a reculé de 90 points de base ⁠pour s'établir à 33,3% du chiffre d'affaires net, en raison de la hausse des coûts des intrants.

Le groupe a augmenté ses prix afin de compenser la hausse des coûts des matières premières due ⁠aux droits de douane ‌américains, notamment sur les métaux tels que l'aluminium et l'acier utilisés pour les ⁠emballages.

Son segment "Vente au détail en Amérique du Nord", qui constitue son principal secteur d'activité et génère ‌plus de la moitié de son chiffre d'affaires total, a enregistré une baisse de ⁠7% de ses ventes, contre une chute de 13% il y a ⁠un an.

"Alors que la plupart ‌des activités prioritaires de NAR ont affiché une amélioration de leurs parts de marché au premier trimestre, ​certaines n'ont pas encore renoué avec une croissance ‌absolue de leurs parts de marché, et nous sommes concentrés sur l'amélioration de cette trajectoire", a déclaré Dana McNabb, directrice financière, ​dans un discours préparé.

Les ventes à l'international ont progressé de 4%, portées par la croissance enregistrée sur les marchés des distributeurs ainsi qu'en Inde et en Chine.

Le bénéfice ajusté a reculé ⁠de 13% pour s'établir à 75 cents par action, mais a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 72 centimes.

General Mills a également réaffirmé ses perspectives pour l'exercice 2027, prévoyant un chiffre d'affaires net organique compris entre une baisse de 1,5% et une hausse de 0,5%, ainsi qu'un bénéfice ajusté compris entre 3,00 et 3,20 dollars par action.

(Rédigé par Sanskriti Shekhar à Bangalore; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)