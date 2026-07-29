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Generac en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de marge bénéficiaire pour l'exercice 2026 et des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 13:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action du fabricant d'équipements électriques Generac GNRC.N progresse de 6,9 % à 209 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société relève sa prévision de marge bénéficiaire nette pour l'exercice 2026 de 9 % à 10 %, contre une prévision antérieure de 8 % à 9 %, et maintient ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice

** GNRC affiche un bénéfice ajusté de 174 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 2,91 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 115,9 millions de dollars, soit 2,01 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce une croissance de 29 % en glissement annuel du chiffre d’affaires de son segment commercial et industriel, à 621,26 millions de dollars, portée par la forte demande en électricité des centres de données

** Le directeur général Aaron Jagdfeld indique que la société prévoit d’augmenter la production de grands groupes électrogènes de secours d’une puissance de plusieurs mégawatts

** La société annonce un chiffre d'affaires net de 1,17 milliard de dollars au deuxième trimestre, légèrement en deçà des estimations de 1,18 milliard de dollars

** Sur 22 courtiers, 15 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et sept “conserver”; le cours cible médian est de 285 dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 43,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 8,6 % pour l'indice S&P 500 .SPX

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