Generac dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande de groupes électrogènes, tirée par le secteur des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électriques Generac Holdings GNRC.N a annoncé mercredi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, la forte demande des clients des centres de données ayant stimulé les commandes de générateurs de secours de plusieurs mégawatts. L'action de la société a progressé de plus de 4 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La demande en équipements électriques a bondi, les opérateurs de centres de données augmentant leurs capacités pour prendre en charge les charges de travail liées à l’IA, ce qui a stimulé les commandes de générateurs de secours, d’appareillages de commutation et d’autres infrastructures électriques nécessaires pour garantir une alimentation électrique ininterrompue.

* « Nous avons augmenté notre carnet de commandes tant auprès des clients hyperscale que non hyperscale, puisque nous avons reçu environ 1 milliard de dollars de commandes supplémentaires de la part de clients nouveaux et existants depuis notre dernière mise à jour », a déclaré le directeur général Aaron Jagdfeld.

* La société a maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires net pour l’ensemble de l’année 2026, tablant sur une croissance comprise entre le milieu et le haut de la fourchette des 10 à 19 %, par rapport à l’année précédente.

* Le chiffre d’affaires du segment « Commercial & Industrial » de Generac s’est établi à 556 ,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente.

* Le bénéfice par action ajusté pour le trimestre s’est établi à 2,91 dollars par action, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,01 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Generac a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,17 milliard de dollars, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente et légèrementen deçà des estimations des analystes, qui s’élevaient à 1,177 milliard de dollars.