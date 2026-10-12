Gecina signe deux baux majeurs à La Défense

Gecina annonce la signature de deux nouveaux baux de longue durée d'envergure sur ses actifs situés à Paris La Défense, le Bâtiment B et Adamas, tous deux adjacents à Shape (ex-Tour T1). Ces baux, portant sur une surface totale de 29 000 m² et assortis de durées fermes de plus de 11 ans, portent le taux d'occupation de ces deux immeubles à 100%.

Le bail concernant le Bâtiment B (21 000 m²), d'une durée ferme de 11,5 ans et prenant effet à la mi-2028, a été signé avec un "leader international de l'énergie nucléaire", qui a notamment sélectionné cet actif "pour ses larges plateaux lumineux et modulables, ainsi que pour sa solide performance énergétique".

En parallèle, la société immobilière a signé un bail d'une durée ferme de 11 ans avec l'actuel occupant du Bâtiment B, une société de sécurité numérique (dont le nom n'est pas non plus précisé), qui s'installera dans l'actif adjacent Adamas (8 000 m²).

"Ces deux nouveaux baux illustrent concrètement notre gestion active du patrimoine : identifier précisément les besoins de nos clients et les transformer en solutions sur mesure, tout en sécurisant l'occupation du portefeuille en exploitation sur le long terme", commente Marie Caniac, directrice générale adjointe en charge du pôle bureaux de Gecina.