Gecina accroît légèrement ses revenus locatifs à périmètre constant

Gecina présente des revenus locatifs bruts de 531,7 MEUR à fin septembre 2026, en baisse de 1,4% en données publiées, mais en croissance de 1,7% à périmètre constant. Cette croissance est sensiblement supérieure à l'indexation ( 0,7%), avec une contribution positive de 1% pour les bureaux et de 6,7% pour le résidentiel.

Les récentes livraisons et les acquisitions d'actifs immédiatement générateurs de loyers compensent partiellement l'impact des cessions d'actifs résidentiels matures et des actifs transférés au 1er semestre vers le pipeline de développement. La variation des revenus locatifs à périmètre courant (-1,4%) reflète, comme anticipé, la dynamique de rotation du patrimoine.

Le groupe immobilier revendique un taux d'occupation élevé de 94% (en moyenne, à périmètre courant), avec un record de 97,4% pour les bureaux situés dans les zones centrales (Paris et Neuilly), tandis que l'occupation se consolide plus progressivement dans le Core Croissant Ouest et dans les autres localisations (respectivement à 79% et 85%).

"Ces résultats sont le fruit de notre discipline et de notre constance dans l'exécution. Nous captons la croissance grâce à nos produits différenciants, consolidons l'occupation et les revenus sur l'ensemble du patrimoine, maîtrisons nos coûts et continuons d'optimiser notre financement dans un marché en constante évolution", commente son directeur général, Beñat Ortega.

"Nous restons concentrés sur notre objectif : délivrer de la croissance à partir de 2028, aujourd'hui comme sur le long terme", ajoute le dirigeant, qui confirme en outre son objectif pour 2026 d'un résultat récurrent net part du groupe compris entre 6,70 EUR et 6,75 EUR par action.