GECI INTERNATIONAL : Mise à disposition du RFA 2026

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD
MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025-26
GECI International annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2025-26.
Ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.geci.net , dans la partie "Investisseurs", rubrique "Documentation".
À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL
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“Smart Solutions for a Smart World”
GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.
Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.
GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.
CONTACTS
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GECI International - Relations Investisseurs
Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net
ACTUS Finance et Communication - Cyril Combe
Tél. : +33 (0)1 01 53 67 36 36 / geci@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : ymhsZ5aclGmXyG5wap5obmJma22UlWnKmZPGxGpsZMrIaJ2UmmhlnJmXZnJqmmhv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99539-geci_cp-mad-rfa_27072026.pdf
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