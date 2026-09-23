 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GECI INTERNATIONAL : GECI International : Assemblée Générale des actionnaires : changement de date
information fournie par Actusnews 23/09/2026 à 08:00
Ajouter Boursorama à vos sources

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES - CHANGEMENT DE DATE

La société GECI International informe ses actionnaires du report de son Assemblée générale mixte annuelle, initialement prévue pour se tenir le 24 septembre à 9h30 dans les locaux de RSM France situés 5-7 Rue des Italiens, 75009 Paris.

Ce report fait suite à des contraintes techniques indépendantes de la volonté de la société, empêchant la tenue de l'Assemblée.

L'Assemblée générale est reportée au mercredi 14 octobre à 9h30, sous réserve de l'obtention préalable dans les prochaines semaines d'une prorogation formelle du délai de tenue de cette assemblée auprès du Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.

Les formulaires de vote par correspondance ou procuration déjà réceptionnés demeurent valables pour cette nouvelle date.

Les modalités d'accès, de vote et de participation restent inchangées. Un avis rectificatif sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ainsi que dans un journal d'annonces légales.

L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée générale est consultable sur le site internet de la société : https://www.geci.net/assemblees-generales/ .

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

__________

GECI International Relations Investisseurs Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 relation.investisseurs@geci.net

ACTUS Finance et Communication Cyril Combe / Marie-Claude Triquet Tél. : +33 (0)1 53 67 36 36 geci@actus.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJpwlMZrlpeanZ+cYpqXbmlsm2phmZGamJWWxZJvl5iVnG1inWZkmcaSamlhmGpr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100355-geci_cp-changement-date-ag_230926-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

GECI INTL
1,1450 EUR Euronext Paris +7,51%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.09.2026 08:56 

    * BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030. * EXOR EXOR.AS - La holding ... Lire la suite

  • M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2026 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Vendanges au Château Coutet à Saint-Emilion, en Gironde, le 7 septembre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Sur le plateau prisé de Saint-Émilion, un domaine multiséculaire à "contre-courant"
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:52 

    Sur le plateau calcaire de Saint-Émilion, entourée de prestigieuses propriétés, une famille de viticulteurs préserve ses méthodes ancestrales et défend des choix "à contre-courant", dont elle récolte les fruits en pleine crise viticole et climatique. "On peut nous ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,99 +0,45%
HAFFNER ENERGY
0,639 +0,31%
CAC 40
8 193,55 +0,47%
2CRSI
29,84 +1,63%
SOITEC
152,6 +0,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank