GECI INTERNATIONAL : GECI International : Assemblée Générale des actionnaires : changement de date

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES - CHANGEMENT DE DATE

La société GECI International informe ses actionnaires du report de son Assemblée générale mixte annuelle, initialement prévue pour se tenir le 24 septembre à 9h30 dans les locaux de RSM France situés 5-7 Rue des Italiens, 75009 Paris.

Ce report fait suite à des contraintes techniques indépendantes de la volonté de la société, empêchant la tenue de l'Assemblée.

L'Assemblée générale est reportée au mercredi 14 octobre à 9h30, sous réserve de l'obtention préalable dans les prochaines semaines d'une prorogation formelle du délai de tenue de cette assemblée auprès du Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.

Les formulaires de vote par correspondance ou procuration déjà réceptionnés demeurent valables pour cette nouvelle date.

Les modalités d'accès, de vote et de participation restent inchangées. Un avis rectificatif sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ainsi que dans un journal d'annonces légales.

L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée générale est consultable sur le site internet de la société : https://www.geci.net/assemblees-generales/ .

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

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