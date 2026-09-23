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Alstom signe un accord-cadre avec Northrail pour jusqu'à €700 mlns
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 08:49
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Alstom ALSO.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord-cadre avec le groupe allemand Northrail, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 700 millions d'euros, et portant sur la livraison de locomotives de manœuvre Traxx Shunter.

"La partie ferme de la commande comprend des locomotives de manœuvre Traxx Shunter hybrides (électrique-diesel), assorties de 10 ans de maintenance, pour un montant d’un peu moins de 100 millions d’euros", déclare Alstom dans un communiqué, ajoutant que la valeur totale de l’accord-cadre peut atteindre 700 millions d’euros.

Le fabricant du TGV précise que les locomotives seront conçues et assemblées dans le centre d’excellence d’Alstom à Belfort, en France, et que les livraisons devraient débuter à partir de la fin 2029.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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