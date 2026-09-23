 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Retraites du privé : quelle revalorisation espérer cet automne pour les pensions complémentaires après le gel de 2025?
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/09/2026 à 08:40
Ajouter Boursorama à vos sources

La part complémentaire Agirc-Arrco représente entre 30% (pour les faibles revenus) et 60% (pour les cadres) de la pension totale.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Après un gel l'an dernier faute d'accord, les retraites complémentaires des ex-salariés du privé seront-elles revalorisées cet automne ? Syndicats et patronat -gestionnaires de l'Agirc-Arrco- vont plancher mercredi 23 septembre sur diverses projections financières, dans l'espoir de conclure, mi-octobre, un accord sur une hausse comprise entre +1,2% et +2%.

La réunion prévue mercredi soir est officiellement technique: les services de l'Agirc-Arrco présenteront aux représentants des organisations syndicales et patronales les prévisions actualisées de l'Insee (inflation, évolution des salaires, croissance...), et diverses projections financières, pour les aider à se prononcer sur l'évolution des pensions au 1er novembre.

"On demandera un effort substantiel"

Dans les faits, ces discussions sont aussi "politiques", observent des participants. Au moment où les partenaires sociaux tentent de relancer un agenda social autonome , indépendant de l'Etat, ils veulent éviter de reproduire le scénario de l'an dernier: dans ce régime vu comme un modèle de paritarisme, l'échec des négociations, sur fond de tensions autour de la suspension de la réforme des retraites, avait conduit au gel des pensions complémentaires des 14 millions de pensionnés, et de la "valeur d'achat du point", dont dépendent les recettes du régime.

"On a largement les moyens" de revaloriser de 2%, assure le négociateur de la CGT, Denis Gravouil, rappelant que parallèlement, l'exécutif veut geler une partie des pensions de base, dans un contexte de tensions majeures sur le pouvoir d'achat. "On demandera un effort substantiel", indique Fabien Guimbretière (CFDT).

Interrogé par l'AFP, le Medef dit seulement rechercher des "solutions responsables", pour "préserver durablement l'équilibre" des comptes.

Les règles du régime sont claires: les pensions doivent normalement être légèrement sous-indexées (de 0,4 point) par rapport à l'inflation. Mais le conseil d'administration peut, en fonction de la santé du régime, élever ce taux jusqu'à l'inflation, ou lui retrancher 0,4 point supplémentaire.

Quels freins?

Avec une inflation estimée à 2% cette année, la hausse doit donc être comprise entre +1,2 et +2%. Elle devra respecter la "règle d'or": garder en réserve "six mois de versements" disponibles, à tout moment sur les quinze prochaines années. Les réserves atteignent aujourd'hui 90 milliards d'euros, soit 10 mois.

Deux paramètres restreignent les marges de manoeuvre: le résultat technique du régime sera cette année "proche de zéro" ; et la hausse des retraites ne peut pas "dépasser celle des salaires", soit "environ +1,8%", observe une source interne à l'Agirc-Arrco, anticipant un accord "entre 1,4 et 1,8%".

Budget France

1 commentaire

  • 09:10

    Ces chiffres sont très intéressants. Ils démontrent la qualité de la gestion des retraites complémentaires du secteur privé.
    On comprend qu'en France, les retraites qui posent vraiment problème, ce sont les retraites du secteur public : non seulement elles sont plus généreuses, mais encore elles sont financées par des cotisations significativement inférieures. CQFD.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.09.2026 08:56 

    * BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030. * EXOR EXOR.AS - La holding ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie iranienne Mahan Air sur le tarmac de l'aéroport de Dubaï le 14 septembe 2017 ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    De nouvelles sanctions américaines doivent frapper les compagnies aériennes iraniennes
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:54 

    Les nouvelles sanctions américaines visant des compagnies aériennes d'Iran, promises par Washington à la fermeture "partout dans le monde", doivent entrer en vigueur mercredi, avec déjà de premières annulations de vols. Le Trésor américain a assuré lundi que les ... Lire la suite

  • M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2026 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank