GECI INTERNATIONAL : Chiffre d'Affaires annuels 2022/2023

GECI INTERNATIONAL ACCELERE SA CROISSANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2022-2023 :

+ 24 % A TAUX DE CHANGE CONSTANT ET + 16 % A TAUX COURANT

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, confirme pour l'exercice 2022-2023 sa très forte dynamique de développement avec un chiffre d'affaires annuel en croissance de +24 % à taux de change constant. Cette performance soutenue dans les deux pôles d'activité, aussi bien en France qu'au Brésil, reflète le succès du redéploiement de l'offre du Groupe, porté par le renforcement des référencements et la conquête de nouveaux clients.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

__________

GECI International a réalisé sur l'exercice (avril 2022-mars 2023) un chiffre d'affaires consolidé de 20,5 millions d'euros, en croissance de + 15,6% par rapport à l'exercice précédent (+ 24,0 % à taux de change constant).

Cette dynamique de croissance organique confirme le recentrage stratégique réussi du Groupe sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies, avec notamment une forte progression des activités de Calcul Haute Performance (HPC), d'informatique financière et de télécoms, portées par le renouvellement des référencements clients et la concrétisation de nouveaux contrats majeurs en particulier au Brésil. Ces évolutions favorables ont permis de largement compenser le tassement des activités d'infogérance et le désengagement de l'Afrique du Sud [1] .

Au 31 mars 2023, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (74,3%), le Brésil (25,5%) et Israël (0,3%). Il tient compte d'un effet de change positif au Brésil pour un montant de 0,5 million d'euros, soit 2,5% du chiffre d'affaires, du fait de la réévaluation du real brésilien face à l'euro au cours de l'exercice.

Le Groupe compte à fin mars 2023 un effectif total de 530 personnes contre 439 à fin mars 2022. Cette évolution est principalement liée au déploiement des contrats cadres au Brésil.

Au cours de l'exercice, le Groupe a poursuivi sa politique d'alliances internationales notamment en ressources humaines, en commercial et en technologies.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE ET ZONE GEOGRAPHIQUE

__________

(en cours d'audit) Avr.22 à Mars.23

(12 mois) Avr.21 à Mars.22

(12 mois) Évolution M€ % CA M€ % CA (%)

Semestres S1 9,80 47,7% 8,40 47,2% + 16,8 % S2 10,74 52,3% 9,38 52,8% + 14,5 % Chiffre d'affaires annuel 20,54 100% 17,78 100% +15,6 %

Pôles d'activités Digital 11,91 58,0% 10,60 59,6% + 12,4 % Technologie 8,63 42,0% 7,18 40,4% + 20,2 % Chiffre d'affaires annuel 20,54 100% 17,78 100% +15,6 %

Zones géographiques France 15,27 74,3% 13,77 77,4% + 10,9 % Brésil 5,25 25,5% 3,68 20,7% + 42,6 % Afrique du Sud 0,00 0,0% 0,33 1,8% N/C Israël 0,03 0,1% 0,00 0,0% N/S Chiffre d'affaires annuel 20,54 100% 17,78 100% +15,6 %

Le pôle Digital (11,9 millions d'euros, soit 58,0 % du chiffre d'affaires annuel) est en progression de + 12,4 % par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance est portée par la belle progression des activités HPC (+ 14,8 %) et par le maintien du rythme de croissance des activités Finance (+ 36,5 %), qui ont significativement développé leurs positions au cours de l'exercice. Les activités Infogérance enregistrent au contraire un retrait de -18,1%.

Le pôle Technologie (8,6 millions d'euros, soit 42,0 % du chiffre d'affaires annuel) est en croissance de + 20,2 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution s'appuie principalement sur la forte croissance du chiffre d'affaires de la filiale brésilienne (+28,6 % à taux de change constant) matérialisée par le déploiement d'importants contrats dans le secteur des télécoms, signés au cours des derniers exercices;

En France, le pôle Technologies reflète la résilience et l'inflexion des activités de Télécoms (+ 2,6 %) et l'émergence des activités d'Ingénierie (+ 24,9 %).

SITUATION FINANCIERE

__________

Au cours de l'exercice, le Groupe a poursuivi l'assainissement de sa situation financière avec :

(i) le renforcement de sa présence chez les donneurs d'ordre via une offre à plus haute valeur ajoutée, se traduisant notamment par une augmentation significative du chiffre d'affaires des activités banque, HPC et Télécoms ;

(ii) la progression du taux de facturation journalier moyen en France (+8,8 % entre avril 2022 et mars 2023).

L'endettement financier net du Groupe s'élève à fin mars 2023 à 6,6 millions d'euros (chiffres en cours d'audit), incluant des dettes financières pour un montant de 0,7 millions d'euros (y compris les découverts), l'avance du factoring de 2,2 millions d'euros, les dettes ORNAN et OCA pour 0,3 million d'euros, le retraitement des loyers pour 0,5 million d'euros, les dettes liées à l'acquisition du Groupe Eolen pour 3,4 millions d'euros (put et crédit-vendeur), un compte courant d'associé de 0,2 million d'euros et une trésorerie de 0,9 million d'euros.

L'endettement financier net diminue ainsi de 1 million d'euros, soit -13,7%, par rapport à mars 2023 (7,6 millions d'euros). Le compte courant d'associé concerne l'actionnaire de référence XLP Holding, qui a apporté 0,2 million d'euros en août 2022 afin de soutenir la stratégie de développement du Groupe.

Durant l'exercice 2022-2023, le Groupe a levé 2 millions d'euros brut à travers la conversion de 200 ORNAN [2] . Ce financement a permis un remboursement partiel de son endettement et le renforcement de ses capitaux propres à fin mars 2023, à travers des augmentations de capital du même montant.

PERSPECTIVES

__________

Les bonnes performances commerciales, le renforcement de la situation financière et le redressement attendu de la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice sont des éléments encourageants qui confortent le Groupe dans la pertinence de la stratégie mise en œuvre et dans sa capacité à maintenir une croissance durable.

Dans une conjoncture disruptive portée par les nouveaux défis liés à la transformation numérique, écologique et énergétique des organisations et entreprises, GECI International poursuit sa stratégie d'innovations afin d'accroître la convergence de ses deux pôles d'activité et renforcer ses positions sur des marchés à forte valeur ajoutée : télécommunications, transports, énergies renouvelables, informatique.

Parallèlement, le Groupe exploite de nouveaux relais à fort potentiel que cela soit sur le marché mondial de la smart city, mais aussi sur celui de l'aéronautique où le Groupe entend reprendre position.

GECI International bénéficie aujourd'hui d'alliances technologiques et de partenariats commerciaux en France, Israël et Brésil pour mener des projets innovants et mettre au point de nouveaux produits et services intelligents dans des champs d'applications diversifiés (IoT, ITS [3] , éclairage public intelligent…) et élargir ses sources de croissance future.

Comme annoncé dans son communiqué en date du 12 mai 2023, pour accompagner cette diversification des offres et compte-tenu des perspectives commerciales, le Groupe a décidé un recours au financement par obligations convertibles en actions ou remboursables en numéraire autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 septembre 2022 aux termes de sa 17 ème résolution. Ces ressources financières potentielles additionnelles d'un montant nominal maximum de 10 millions d'euros, sans obligation de tirage, permettront le cas échéant de financer aussi bien des opérations de croissance externe que des investissements de croissance organique.

Avec l'esprit d'innovation qui le caractérise depuis sa création, sa maîtrise des projets complexes, sa capacité à dynamiser des sociétés technologiques nouvelles, le Groupe ambitionne de poursuivre une croissance rentable et d'élargir son modèle économique.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultat annuel 2022-23, prévision de diffusion le 21 juillet 2023 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques, de ses alliances commerciales et de ses compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur - conseil et expertise, développement et intégration, infogérance et formation - pour accompagner les entreprises et organisations dans leur recherche de stratégie compétitive.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres intelligentes et technologiques dans les domaines des « smart cities », du transport et de l'aéronautique.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

[1] Le contrat avec ESKOM (énergie) a pris fin en novembre 2021.

[2] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 millions d'euros par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant l'exercice, le Groupe a procédé à trois tirages totaux de 200 ORNAN le 25 mai 2022, le 27 juillet 2022 et le 21 décembre 2022. Au total, 650 ORNAN ont été tirées sur les 1 000 ORNAN disponibles, dont le contrat a pris fin le 31 mars 2023. Il reste 30 ORNAN à convertir à fin mars 2023. Au total, en comptant la conversion de 5 ORNAN le 18 avril 2023, cette enveloppe a généré la création de 1 776 666 665 d'actions nouvelles.

[3] Intelligent Transportation System

