Geberit solide au premier semestre, Jefferies enthousiaste, Baader Europe un peu moins

Le spécialiste suisse des équipements sanitaires ( 7,72%, à 567,70 francs suisses) a publié des résultats encourageants pour le premier semestre 2026, tirés par une nette reprise des volumes en Europe. En dépit de vents contraires sur les devises et d'une hausse sensible du coût des matières premières, le groupe parvient à maintenir une rentabilité opérationnelle élevée.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires net a progressé de 2,8% en francs suisses pour atteindre 1,711 milliard de francs suisses. Retraitée d'un effet de change négatif important (53 millions de francs suisses), la croissance est de 5,9% hors devises, portée par un neuvième trimestre consécutif de hausse.

Au niveau géographique, les revenus ajustés des devises grimpent de 5,6% en Europe, grâce à la Suisse ( 9,7%), l'Europe de l'Est ( 11,8%) et l'Italie ( 6,9%). Seule l'Europe de l'Ouest recule légèrement (-0,4%). En revanche, à l'international, l'activité a été soutenue par la zone Moyen-Orient/Afrique qui a enregistré un bond de 18,9% de son activité.

Grâce à la hausse des volumes et au relèvement stratégique des prix de vente, Geberit a réussi à préserver ses marges face à l'inflation salariale et à la hausse du matériel.

Le résultat opérationnel a progressé de 3,0%, à 529 millions de francs suisses, soit une marge d'Ebitda stable à 30,9% (en hausse de 30 points de base hors effets de change). Le bénéfice net a lui augmenté pour sa part de 7,4% à 364 millions de francs suisses, portant le bénéfice par action à 11,09 CHF ( 7,9% en publié, 10,9% hors devises).

Le flux de trésorerie disponible a enregistré en revanche une baisse de 12,1%, à 217 millions CHF, sous le poids d'investissements accrus et du calendrier d'imposition.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours volatil, la direction a observé les premiers signes de redressement de la construction résidentielle en Europe, matérialisés par le rebond des permis de construire. Pour l'ensemble de l'exercice, elle vise une croissance du chiffre d'affaires net en monnaies locales comprise entre 5 et 6% et une marge d'Ebitda maintenue au niveau de l'année précédente (29,4%).

L'avis des analystes

Jefferies évoque une publication supérieure aux attentes avec notamment une croissance organique au deuxième trimestre dans le haut de la fourchette du secteur. Les analystes estiment toutefois qu'il est important de se poser la question de la part des effets temporaires liés à des achats anticipés dans cette croissance.

L'amélioration de l'environnement de marché en Europe et la forte demande pour les produits Geberit sont les principaux contributeurs de la croissance des volumes du groupe au premier semestre selon la banque d'investissement américaine.

Jefferies reste à l'achat du titre, avec une cible de cours de 698 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 32%.

Du côté de Baader Europe, les analystes mettent l'accent sur le deuxième trimestre qui a été qualifié de "solide". Le chiffre d'affaires et l'Ebitda ont été supérieurs aux attentes. Les analystes relèvent également que les marges ont été résilientes malgré la hausse du coût des matières premières et l'inflation salariale.

Baader Europe se montre toutefois prudent concernant l'environnement global de la construction résidentielle, car l'accessibilité financière reste pénalisée par le niveau encore élevé des taux d'intérêt. Les prévisions du management sont jugées relativement conservatrices au regard de la vigueur de la croissance des ventes à taux de change constants au deuxième trimestre.

L'avis est à réduire sur le titre Geberit, avec une cible de cours à six mois de 551 francs suisses.