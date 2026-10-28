GE Vernova : réaction glaciale de Wall Street malgré de solides résultats et des objectifs relevés

(Zonebourse.com) - Reculant de 2,19% à 875,66 dollars, GE Vernova enregistre l'une des plus fortes baisses du S&P 500 ce mercredi, en dépit d'une activité globalement robuste au 3e trimestre portée par l'accélération mondiale de la demande en infrastructures électriques.

Le marché sanctionne la division Electrification de GE Vernova , la plus surveillée par Wall Street pour la thématique de l'IA et des centres de données. Son EBITDA ressort à 739 MUSD de dollars, soit environ 3% en dessous des attentes des analystes. Comme le note RBC, "cette faiblesse inhabituelle est immédiatement devenue un point d'attention négatif pour les investisseurs."

Sur le plan purement commercial, les revenus du 3e trimestre témoignent d'une nette accélération. Le chiffre d'affaires s'élève à 12,6 milliards de dollars, en hausse de 27% ( 18% en données comparables), porté par les segments Energie et Electrification. RBC souligne que les revenus ont dépassé les attentes du marché fixées à 11,98 MdsUSD.

Cette dynamique d'activité s'accompagne d'un redressement marqué des marges. Le résultat net atteint les 1,3 MdUSD, soit une marge nette de 10,2% (en progression de 570 points de base sur un an). Les profits ont quasiment triplé par rapport aux 453 MUSD du 3e trimestre 2025 :

De son côté, l'EBITDA ajusté ressort à 1,943 MdUSD, soit une marge d'EBITDA ajusté de 15,4% (en hausse de 690 points de base en données comparables). Cet indicateur de profitabilité a plus que doublé (multiplié par 2,4) par rapport au 3e trimestre 2025 : 811 MUSD. Il dépasse le consensus du marché : 1,691 MdUSD.

Des flux financiers records et un retour accru aux actionnaires

Au-delà de la rentabilité opérationnelle, la conversion en trésorerie a atteint un niveau particulièrement élevé. Sur ce 3e trimestre, le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation s'élève à 6,1 MdsUSD contre 980 MUSD un an plus tôt. Le free cash-flow ressort à 5,4 MdsUSD contre 732 MUSD au 3e trimestre 2025.

La trésorerie disponible atteint les 16,8 MdsUSD. Fort de ce matelas financier, GE Vernova a déjà redistribué 5,7 MdsUSD aux actionnaires sur les neuf premiers mois de 2026. En octobre, le conseil d'administration a d'ailleurs acté le doublement de son programme de rachat d'actions, passant de 10 à 20 MdsUSD.

A ce sujet, Ken Parks, directeur financier de GE Vernova souligne que "la société a clôturé ce 3e trimestre avec une trésorerie d'environ 17 MdsUSD, en hausse de 4 MdsUSD par rapport au trimestre précédent." Cette bonne dynamique renforce la confiance du groupe pour engager des investissements relutifs à forte croissance et redistribuer du capital à ses actionnaires via ses dividendes et l'augmentation de son programme de rachat d'actions.

Un carnet de commandes qui explose

Cette santé financière s'appuie directement sur un carnet de commandes sans précédent. Les prises de commandes (orders) de GE Vernova ont bondi de 96% en données comparables pour atteindre 29,3 MdsUSD, tirées par la demande des équipements du segment Energie (Power) et la dynamique constante des services

Le carnet de commandes (backlog) a augmenté de 20 MdsUSD par rapport au trimestre précédent, pour culminer à 197 MdsUSD. Dans les équipements pour les turbines à gaz (Gas Power), les commandes fermes et réservations de créneaux couvrent désormais 122 GW, contre 116 GW auparavant, l'entreprise visant désormais au moins 130 GW sous contrat avant la fin 2026.

Ces résultats enthousiasment le marché, même si la question de leur pérennité reste en suspens. Bernstein considère "cette publication comme positive". Selon le bureau d'études, les principaux débats portent désormais sur la mesure dans laquelle un carnet de commandes négocié à des prix plus élevés pourra tirer les marges futures, et sur le caractère pérenne de cette génération exceptionnelle de trésorerie, compte tenu du coup de pouce substantiel apporté par le besoin en fonds de roulement (BFR)."

De son côté, RBC note que les résultats dépassent largement les attentes sur les divisions Energie et Eolien, tout en surveillant la légère sous-performance opérationnelle constatée ce trimestre dans l'Electrification.

Relèvement des prévisions pour l'exercice 2026

Fort de ce carnet plein et des performances trimestrielles, le PDG Scott Strazik se montre confiant : "Nous prévoyons désormais que notre carnet de commandes dépassera les 200 MdsUSD au 4e trimestre, avec des marges en amélioration, et que nous franchirons le cap des 130 GW d'équipements gaziers sous contrat d'ici fin 2026. Compte tenu de nos performances et de la confiance que nous avons dans notre trajectoire, nous relevons nos prévisions financières pour l'exercice 2026."

La multinationale américaine spécialisée dans l'industrie nucléaire et les énergies renouvelables vise désormais :

- un chiffre d'affaires compris entre 46,5 et 47,5 MdsUSD (contre 45,5 à 46,5 MdsUSD auparavant)

- une marge d'EBITDA ajusté de 13,5 à 14,5% (contre 12 à 14% auparavant)

- un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) de 16 à 17 MdsUSD (contre 11,5 à 12,5 MdsUSD auparavant)

En outre, les prévisions s'affinent également par segment d'activité :

- Energie (Power) : la croissance organique du chiffre d'affaires est attendu entre 19 et 21% (contre 18 à 20% auparavant) et la marge d'EBITDA du segment entre 19 et 21% (contre 17 à 19% auparavant).

- Electrification : le chiffre d'affaires devrait se situer entre 14,5 et 15 MdsUSD, dont environ 3,1 MdsUSD provenant de Prolec GE, avec une marge d'EBITDA du segment de 18 à 20%, qui s'oriente désormais vers le haut de la fourchette.

- Eolien (Wind) : la baisse organique des ventes devrait être contenue dans le milieu d'une fourchette à un chiffre (environ 4 à 6% contre 10% à 13% auparavant). Les pertes d'EBITDA du segment sont désormais anticipées entre 400 et 500 MUSD (contre environ 400 MUSD précédemment).

Acquisition de Trench Group

En parallèle de la publication de ces résultats trimestriels, GE Vernova a officialisé la signature d'un accord pour racheterTrench Group, un spécialiste mondial des équipements pour réseaux haute tension, auprès de la société d'investissement Triton Partners.

Selon les termes de l'accord d'achat, le montant de l'opération s'élève à 9 milliards de dollars,à la clôture de l'opération, financé pour moitié en trésorerie et pour moitié par de la dette. La finalisation de l'acquisition est attendue pour la fin de l'année 2027, après le feu vert des autorités réglementaires et la consultation des représentants du personnel.

Avec cette acquisition, GE Vernova change d'échelle dans l'électrification pour répondre à l'explosion de la demande mondiale liée à la modernisation des réseaux et à la transition énergétique.

Cette acquisition viendra renforcer directement les deux plus grandes activités d'électrification du groupe (l'intégration des systèmes de réseau (Grid Systems Integration) et le transport d'énergie (Power Transmission).

GE Vernova va aussi renforcer ses capacités de production de composants de réseau pour l'Amérique du Nord grâce à une usine Trench récemment inaugurée à Charlotte, en Caroline du Nord. Ce site doivent démarrer la production d'équipements très haute tension (765 kV) prévu fin 2027.

Fort de plus de 130 ans d'expertise en ingénierie, Trench fournit plus de 800 gestionnaires de réseaux (utilities) et géants du cloud (hyperscalers) à travers le monde en traversées haute et moyenne tension, transformateurs de mesure et bobines. Il compte plus de 3 000 collaborateurs répartis sur 11 sites en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

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