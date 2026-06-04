GE Vernova a signé un accord avec Powerica pour 28 éoliennes en Inde

GE Vernova a signé un accord avec Powerica pour fournir 28 de ses éoliennes terrestres de 3,8 MW à 154 m pour le parc éolien de Botad au Gujarat, en Inde.

Ce projet de 100 MW marque le lancement de la turbine de 3,8 MW à 154 m de GE Vernova sur le marché indien.

Powerica a obtenu l'accord d'achat d'électricité (PPA) du projet grâce à une vente aux enchères organisée par Gujarat Urja Vikas Nigam (GUVNL). Les livraisons du projet devraient commencer au quatrième trimestre 2026.

GE Vernova a également annoncé avoir été certifiée par le ministère indien des Nouvelles et des Énergies renouvelables (MNRE) et est désormais sur la liste approuvée des modèles et fabricants d'éoliennes (ALMM).

À pleine capacité, le site devrait supporter jusqu'à 1 500 MW de capacité de production annuelle.

L'Inde s'est fixé un objectif de 500 GW de capacité énergétique non fossile d'ici 2030, dont 100 GW issus de l'énergie éolienne.

L'activité éolienne de GE Vernova a dépassé 5 GW de capacité installée en Inde en 2025.

Deepak Maloo, directeur général de l'activité Onshore Wind de GE Vernova en Inde, a déclaré : " La turbine de 3,8 MW à 154 m est conçue pour offrir efficacité, fiabilité et performances solides aux conditions éoliennes de l'Inde. Avec la certification ALMM et la fabrication locale à Pune, nous sommes bien placés pour soutenir nos clients alors que l'Inde accélère vers son ambition de 500 GW en énergie renouvelable. "