GE Vernova a nommé une nouvelle directrice financière

GE Vernova a annoncé que Claire McDonough rejoindra l'entreprise en tant que directrice financière (CFO). Elle rejoindra le groupe en novembre 2026 avant de passer pleinement au poste de directrice financière le 1er janvier 2027.

La nomination de Claire McDonough a été réalisée après que Ken Parks a exprimé son souhait de prendre sa retraite en 2027.

"Ken continuera en tant que directeur financier de GE Vernova jusqu'en 2026, incluant les conférences sur les résultats des troisième et quatrième trimestres et la publication en 2026, puis passera à un rôle de conseiller stratégique au premier trimestre 2027 et prendra sa retraite en avril 2027" a déclaré Scott Strazik, DG de GE Vernova.

Claire McDonough occupe actuellement le poste de directrice financière de Rivian, poste qu'elle occupe depuis 2021.

Durant son mandat, elle a guidé Rivian lors de son introduction en bourse (IPO) et a géré de nombreuses initiatives complexes valant plusieurs milliards de dollars y compris la coentreprise de Rivian avec Volkswagen Group.

"Elle apporte un mélange sophistiqué d'expertise en marchés financiers et de leadership opérationnel concret. Claire est une leader très disciplinée et attentive aux détails, qui s'épanouit dans des environnements complexes et axés sur la mission." a rajouté Scott Strazik.

Avant de rejoindre Rivian en janvier 2021, Claire McDonough a été directrice générale de la banque d'investissement et co-directrice du groupe Disruptive Commerce chez J.P. Morgan.

Auparavant, elle a occupé divers postes de direction financière chez Fairway Market et Credit Suisse.