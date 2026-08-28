GE HealthCare étoffe son portefeuille d'échographies cardiovasculaires

GE HealthCare annonce trois nouveautés dans son portefeuille d'échographies cardiovasculaires Vivid, sous les noms de Vivid Explorer, Vivid Advanced et Vivid Focus, chacune conçue pour répondre à des besoins spécifiques en matière d'imagerie et de flux de travail dans divers contextes de soins cardiologiques.

Vivid Explorer, Vivid Advanced et Vivid Focus rejoignent le système ultra-premium Vivid Pioneer, élargissant ainsi le portefeuille et apportant la qualité d'image, le flux de travail et l'interface utilisateur familière de Vivid afin de mieux répondre aux besoins des différents environnements de soins cardiovasculaires.

Les trois nouveaux systèmes utilisent cSound, une architecture d'imagerie basée sur un logiciel, conçue pour optimiser le contraste, la résolution et la visualisation des tissus grâce à un traitement avancé, garantissant une expérience d'imagerie cohérente dans toute la famille Vivid.

Les systèmes incluent également des outils d'automatisation et des fonctionnalités basées sur l'IA, conçus pour simplifier les flux de travail des échographies de routine et favoriser la cohérence entre les utilisateurs et les types d'examens.

Ils proposent également un fonctionnement sur batterie et un mode d'économie d'énergie pour aider les cliniciens à se déplacer entre les différents environnements cliniques et à réduire la consommation d'énergie tout en maintenant les performances.

A l'occasion du congrès de la Société européenne de cardiologie 2026, qui se tiendra du 28 au 31 août à Munich, GE HealthCare mettra en avant la famille Vivid comme élément clé de ses solutions cardiologiques couvrant l'ECG, l'échographie, l'imagerie avancée, le guidage par l'image, l'enregistrement et le reporting cardiovasculaire.