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GE Healthcare en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 12:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions du fabricant de dispositifs médicaux GE Healthcare GEHC.O progressent de 10,8% à 71 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un BPA ajusté de 1,13 dollar au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,04 dollar par action – données LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 5,30 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux prévisions de 5,26 milliards de dollars

** Concernant les solutions de soins aux patients, le directeur général Peter Arduini indique que la société se concentre sur le retour à la croissance et à la rentabilité de l’activité, tout en examinant des options stratégiques visant à maximiser sa valeur à long terme

** “L’instabilité géopolitique mondiale, notamment le conflit au Moyen-Orient, a eu un impact négatif sur nos coûts, nos chaînes d’approvisionnement et notre logistique au cours du deuxième trimestre 2026” – Déclaration réglementaire de GEHC

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 21,8% depuis le début de l'année

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