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GE Aerospace va racheter CPP, Jefferies salue l'opération
information fournie par AOF 08/09/2026 à 15:05
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(Zonebourse.com) - Le motoriste américain mise sur l'intégration de ce spécialiste des pièces moulées de précision pour répondre à la demande dans l'aviation commerciale, les services après-vente et la défense. Dans les échanges avant-Bourse, le titre GE Aero progresse de 1,1%.

GE Aerospace annonce l'acquisition de Consolidated Precision Products (CPP) auprès de Warburg Pincus et Berkshire Partners pour 11,75 milliards de dollars. L'opération sera financée par 7 MdsUSD de trésorerie et le solde par de nouvelles dettes.

Pour rappel, CPP emploie environ 6 600 personnes dans plus de 20 sites et fabrique des pièces moulées et sous-ensembles destinés principalement aux marchés de l'aéronautique commerciale et de la défense. GE Aerospace est client de la société depuis plus de 15 ans.

Cette transaction valorise CPP environ 18 fois son EBITDA 2027, en incluant les synergies nettes attendues, contre environ 26 fois hors synergies. Elle devrait contribuer positivement au bénéfice par action ajusté et au flux de trésorerie disponible de GE Aerospace dès la 1re année.

La finalisation est prévue au second semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles. GE Aerospace précise que ses plans d'allocation du capital restent inchangés.

Une opération saluée par les analystes de Jefferies

Réagissant à cette annonce, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 455 USD, évoquant une acquisition "stratégique" puisqu'elle renforcera la position de GE dans les aubes et ailettes de moteurs.

Le bureau d'études estime l'opération relutive de 1,5% sur le BPA 2028, sur la base notamment de 75 MUSD de synergies captées cette année-là. Les synergies nettes sont attendues autour de 200 MUSD à trois ans et pourraient plus que doubler à six ans.

Selon Jefferies, l'intégration des technologies d'aubes de CPP devrait aussi raccourcir les cycles de développement des prochaines générations de moteurs et améliorer la préparation industrielle, alors que la demande de GE en pièces d'aubes devrait progresser de plus de 30% d'ici 2030 par rapport à 2026.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 15:05:00.

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