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GE Aerospace va acquérir CPP pour 11,75 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 14:04
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GE Aerospace a annoncé mardi la signature d'un accord en vue d'acquérir Consolidated Precision Products (CPP), un spécialiste des pièces moulées de haute précision pour l'aéronautique et la défense, auprès des fonds Warburg Pincus et Berkshire Partners.

Le groupe américain déboursera 11,75 milliards de dollars, dont 7 milliards en numéraire, le solde étant financé par de nouvelles dettes.

Basé à Cleveland, dans l'Ohio, CPP fabrique notamment des pièces complexes en superalliages, titane, aluminium, magnésium et acier destinées aux avions commerciaux et militaires, aux hélicoptères ou encore aux turbines à gaz industrielles. La société emploie environ 6 600 personnes dans plus de 20 sites. GE Aerospace compte parmi ses clients depuis plus de quinze ans.

L'acquisition doit permettre à GE Aerospace de renforcer ses capacités de production afin de répondre à la forte demande simultanée dans les moteurs commerciaux, les services après-vente et la défense. Le groupe entend également associer ses technologies et son système opérationnel FLIGHT DECK au savoir-faire industriel de CPP pour améliorer les performances et accélérer le développement de nouvelles technologies de moteurs.

GE Aerospace prévoit que l'opération aura un effet relutif sur son bénéfice par action ajusté et son flux de trésorerie disponible dès la première année. Le groupe ne modifie pas ses projets d'allocation du capital.

La finalisation de la transaction est attendue au second semestre 2027, sous réserve notamment de l'obtention des autorisations réglementaires.

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